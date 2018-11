Landgericht Promi-Manager sieht keinen Betrug

Stuttgart / Caroline Holowiecki

Goldene Uhr, goldene Knöpfe, goldene Nadel an feuerroter Krawatte. In Wilhelm Friedrich Weber, besser bekannt als Motorsportmanager Willi Weber, trat am Dienstag ein Promi in den Zeugenstand des Landgerichts Stuttgart. Seit März wird dort dem Rotlichtkönig Jürgen Rudloff der Prozess gemacht. Ihm, seinem Marketingchef sowie einem Ex-Bordell-Geschäftsführer wird unter anderem Beihilfe zum schweren Menschenhandel sowie Beihilfe zur Zuhälterei vorgeworfen. Zudem wird Rudloff, dem Marketingchef und einem Buchhalter Betrug beziehungsweise Beihilfe zum Betrug zur Last gelegt.

Zu Letzterem war der frühere Berater des Rennfahrers Michael Schumacher und einstige Betreiber eines Gourmet-Restaurants im Fernsehturm als Zeuge geladen. Und stellt direkt klar, dass das „brutaler Bullshit ist, er hat mich nicht betrogen“. Vielmehr habe die Weber Management GmbH, die seine Tochter führe, dem langjährigen Bekannten Rudloff Geld zu „fairen Zinsen“ geliehen, das er bis auf einen Rest pünktlich zurückgezahlt habe. Letztlich habe er, Weber, mit dem operativen Geschäft auch nichts mehr zu tun. „Das hat alles meine Tochter geregelt.“

Dass das Ganze 2014 doch etwas verworrener abgelaufen sein muss, rekonstruierte Richter Rainer Gless teils aus einer früheren Aussage Webers bei der Polizei, teils aus der Aussage der Tochter im Juli. Weber (76) hatte gleich zu Beginn betont, dass er starke Schmerzmittel nehme. „Ich habe Probleme, mich zu erinnern“, sagte er, wirkte immer wieder fahrig.

Entsprechend wenig erhellend fiel die dreistündige Befragung aus. An die Anbahnung des Geschäfts und Abmachungen habe er keine oder nur lückenhafte Erinnerungen, teils ließ er einen Gleichmut durchblicken, der angesichts einer Summe von 500 000 Euro staunen lässt. „Mir war im Grunde egal, wofür er das Geld benötigt“, so Weber. Man habe mit Rudloff lediglich ein gutes Geschäft mit guten Zinsen machen wollen. „Alles andere war nur Tuttelei.“

Das Gericht legte dar, dass die Weber‘sche Firma Mitte 2014 zunächst Anteile am neuen Bordell Rudloffs in Saarbrücken erworben hatte, die Beteiligung aber alsbald in ein Darlehen umgewandelt hatte. Weber bestritt das nicht – nach einigem Bohren des Richters. Dieses Geschäft sei ihm und seiner Tochter sicherer erschienen, zudem stellte er klar, „wir wollten nicht mit einem Puff in Verbindung gebracht werden“. Staatsanwalt Peter Holzwarth verlas indes eine E-Mail von Webers Tochter, in der sie monierte, Monate nach dem Anteilskauf lediglich eine vierstellige Summe „und viel Chaos“ erhalten zu haben.