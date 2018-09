Jugendarbeit Projekt geht weiter

Stuttgart / eb

Das Streetwork-Projekt im Stuttgarter Europaviertel geht weiter. Viele Jugendliche treffen sich dort fast täglich – nicht zuletzt, weil es freies WLAN gibt. Der Ansturm führte zunächst dazu, dass immer wieder Gruppen aneinander gerieten, der Lärmpegel stieg und sich Passanten gestört fühlten.

Seit März bieten die Mobile Jugendarbeit Stuttgart und die Stadtbibliothek eine Anlaufstelle für Jugendliche an, in der sie Playstation spielen, Musik hören oder Sport machen können. Die Kosten für die zunächst zweijährige Projektlaufzeit bis Ende Februar 2020 liegen bei etwa 395 000 Euro. Die LBBW und die Sparkassenakademie, die beide in der Nähe des Europaplatzes ihren Sitz haben, steuern zusammen 55 000 Euro bei.