Fasching Prinzenpaar rockt das Rathaus

Stuttgart / Daniel Grupp/Tilman Baur

Der Dreikönigstag ist traditionell auch der Auftakt der Faschingssaison. Gestern haben die Stuttgarter Narren im Rathaus das Stadtprinzenpaar vorgestellt. Mangelndes Engagement kann man dem neu gekrönten Paar nicht vorwerfen. Schon beim Einmarsch machten Robin I. und Katja I. mächtig Stimmung, gaben Andreas Bouranis WM-Hit „Auf uns“ zum Besten und brachten das gut gefüllte Rathaus zum Beben. Bürgerlich heißen die beiden Robin Leutner und Katja Boccia. Der 22-jährige Ditzinger ist DJ und hat mit dem Partyschlager „Cordula Grün“ einen veritablen Wasen-Hit gelandet. Boccia ist Frontfrau der Stuttgarter Rock-Coverband „Splash“.

Bis zu 35 Auftritte werden die beiden nun bis Aschermittwoch absolvieren. „Wir werden auf der Bühne singen und die Stimmung auf den Veranstaltungen ordentlich hochkochen“, kündigte Prinz Robin an.

Thomas Klingenberg, Präsident der Gesellschaft Möbelwagen, die den Stuttgarter Umzug organisiert, zeigte sich stolz auf seine Wahl des Paares, noch stolzer gar darüber, dessen Identität bis zum Schluss geheim gehalten zu haben. „Nicht mal die Bild-Zeitung hat herausgefunden, wer sie sind“, so Klingenberg.

Lange Faschingsaison 2019

In diesem Jahr dauert die Faschingssaison deutlich länger als 2018. Aschermittwoch ist erst am 6. März. Dann bleibe auch mal Zeit, sich zwischen den einzelnen Veranstaltungen zu erholen, sagt Heidi Netti von der Geschäftsstelle der Karnevalgesellschaft Möbelwagen. Sonst sei alles ziemlich gedrängt.

Für die Karnevallgesellschaft Möbelwagen zählen die Prunksitzung am 2. März und der Umzug am Faschingsdienstag zu den Höhepunkten der „fünften Jahreszeit“. Der bunte Lindwurm am Faschingsdienstag ist nach Nettis Einschätzung, von der Besucherzahl her, der größte im Land. Er wird wieder in der Tübinger Straße starten.

Die Abschlussfeier ist auf dem Karlsplatz. Auch in diesem Jahr gilt für den Schlossplatz ein Konfettiverbot. Auf dem Rest der Strecke dürfen die bunten Papierchen unters Volk geworfen werden.

