Royale Hochzeit Stuttgarter feiern Prinz Harry und Meghan

Stuttgart / Barbara Wollny

Am Samstag läuten die royalen Hochzeitsglocken für Harry und Meghan. So fiebert die englische Community in Stuttgart mit.

Im English Shop „Piccadilly“ im Stuttgarter Univiertel sind die Geschirrtücher mit Harry-und-Meghan-Aufdrucken bereits ausverkauft. Tassen, Kühlschrankmagneten, Fähnchen und Girlanden sind aber noch zu haben. „Besonders in den letzten zwei Tagen war der Run auf unseren Hochzeitstisch groß“, sagt Verkäuferin Mary Hughes. Sie stammt aus Liverpool. Dort – wie im ganzen übrigen Königreich auch – werden sich an diesem Samstag ihre Familie und Freunde zu Straßen- und Gartenpartys verabreden. Es wird gegessen, getrunken und die Hochzeit gemeinsam auf großen Bildschirmen verfolgt. Das ist auch Hughes’ Plan für heute: Die Stuttgarter Freunde kommen, und es wird Party gemacht – inklusive aller wichtigen Zutaten wie Clotted Cream für das Traditionsgebäck Scones, den berühmten Gurkensandwiches, Bowle, Bier und Sherry nach Bedarf.

Ob Royalist oder Republikaner, Britenfan oder Brexithasser – wenn am Samstagvormittag die Kutschen rollen und auf den dicht gesäumten Straßen enthusiastisch Fähnchen geschwenkt werden, können sich auch die in Stuttgart lebenden Briten dem Spektakel kaum entziehen. Auch wenn der Bräutigam lediglich auf Platz sechs der Thronfolge steht.

Ann Lambert stammt aus der Grafschaft Yorkshire, ist Privatdozentin für Business English in Fellbach und überzeugte Monarchistin: „Ich gratuliere der Königin jedes Jahr zum Geburtstag und bekomme immer ein Dankesschreiben mit Foto aus dem Buckingham Palace zurück. Natürlich habe ich auch bereits meine Glückwünsche an das Brautpaar abgeschickt“, sagt Lambert, die sehr von Bräutigam Harry eingenommen ist. „Er und sein Bruder hatten eine schwierige Kindheit. Das Leben im goldenen Käfig war für die zwei Prinzen überhaupt nicht golden.“ Umso bewundernswerter findet sie es, dass aus dem wilden Harry jetzt ein verantwortungsvoller junger Mann geworden ist, der sich für soziale Projekte einsetzt. Nur um Braut Meghan macht sie sich Sorgen. „Sie wird kein normales Leben mehr führen. Meine größte Sorge ist, dass sie Heimweh bekommt.“

Auch der Stuttgarter Historiker Christoph Selzer wird sich die Hochzeitszeremonie im Fernsehen anschauen – für ihn nicht bloß eine aufwendig inszenierte Celebrityshow, in der es um Hüte und Kleider geht. „In diesen Ritualen ist die englische Geschichte präsent. Man kann den hier gezeigten Prunk und Pomp zwar auch als großes Theater sehen. Aber die Feier hat darüber hinaus eine immense Bedeutung für die Identifikation der Briten mit ihrem Land.“

Selzer ist verantwortlich für das Sachbuchprogramm „Geschichte und Politik“ bei Klett-Cotta und gerade dabei, die Stuttgarter Sektion der Deutsch-Britischen Gesellschaft in Stuttgart wieder zu aktivieren. Ihre rund 200 Mitglieder befassen sich mit deutsch-britischer Politik, Wirtschaft und Kultur. Während sich der deutsche Nationalstolz vorzugsweise bei Fußballspielen zeige, fühlten sich Briten am stärksten als Briten, wenn die Monarchie ihre Festtage zelebriere. „Diese Rituale halten die Geschichte des Vereinigten Königreichs lebendig“, erklärt Selzer.

