Auszeichnung Preis für 26 Jahre Jahre Zirkusarbeit

Stuttgart / Rainer Lang

In der Zirkuswelt gehört er zu den unumstrittenen Größen: Bernhard Paul, Gründer und Direktor des Circus Roncalli, hat vor dem Jahreswechsel den Stuttgarter Weltweihnachtscircus besucht, um seinen Kollegen Henk van der Meyden zu ehren. „Ich stehe mit gezogenem Hut vor ihm“, sagte Paul, als er dem holländischen Produzenten des Weltweihnachtscircus in der Manege den „Prix Roncalli“ verlieh. Van der Meyden sagte, er habe vom „Zirkuskaiser von Deutschland“ gelernt, dass man den Zirkus ständig erneuern müsse.

Die Auszeichnung verleiht der Roncalli-Chef an Personen, Gruppen und Initiativen, die sich um das Kulturgut Zirkus verdient gemacht haben. Und dies hat der 81 Jahre alte Zirkusimpresario mit dem Weltweihnachtscircus seit 26 Jahren nach Ansicht Pauls in herausragender Weise getan. Er sei selbst unterwegs wie ein Trüffelschwein bei der Suche nach guten Nummern, aber bessere als in Stuttgart gebe es auf weltweit nicht, sagte Paul. Er könne den Zirkus nur mit einem Superlativ als „höchste Zirkuskunst“ bezeichnen.