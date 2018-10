Kultur Poetry Slam im Plenarsaal

Von Tilman Baur

Das Oberlandesgericht in Stuttgart ist eine alte Einrichtung. Schon seit 1879 hat es seinen Platz in der Olgastraße im Osten der Stadt. Als Teilnehmer der Stuttgart-Nacht feierte das Gericht am Samstag Premiere und avancierte sogleich zu einer Art Geheimtipp.

Eine lange Schlange bildet sich vor einem Gerichtssaal, in dem ein fiktiver Prozess am Familiengericht verhandelt wird. Im Sorgerechtsprozess „Eberle gegen Eberle“ spricht die Vorsitzende Richterin das Urteil: Sie bestimmt eine großzügige Umgangsregelung der Kinder Felix, Julia und Lea mit ihrem Vater. Das Getuschel ist groß, als die Richterin die Verhandlung für beendet erklärt. Die meisten Besucher haben einen Gerichtsaal noch nie von innen gesehen. Das soll die Stuttgart-Nacht ändern.

„Wir wollen sichtbar und präsent werden. Die Leute sollen einen Einblick bekommen, wie und warum wir hier arbeiten“, erklärt Pressesprecher Matthias Merz. Schon beim Tag der offenen Tür im vergangenen Jahr habe er den Eindruck gewonnen, dass viele Menschen sich für die Justiz interessierten, so Merz.

Besonders freut ihn, dass viele Kollegen ihre Bereitschaft erklärt haben, an der Veranstaltung mitzuwirken. Zu sehen gibt es unter anderem eine Kunstausstellung mit Zeichnungen von ehemaligen straffälligen Jugendlichen, eine Juristen-Jazz-Band und außerdem einen Alkoholparcours, den man mit einer Spezialbrille absolvieren muss, deren verschwommene Sicht einen Alkoholgehalt von circa 1,3 Promille suggeriert.

Kunststudenten üben im Gericht

Ein weiteres Highlight: die Gerichtszeichnungen von Studenten der Kunsthochschule Merz-Akademie, die im Verhandlungssaal ausliegen. Die Studenten kommen einmal im Semester ans Gericht und üben sich in der Kunstform, die sich „dokumentarisches Zeichnen“ nennt. „Gesten und Handlungen kann man mit einer Zeichnung viel stärker hervorheben als mit einem Foto“, sagt Dozentin Julia Lenzmann.

Ein paar Schritte weiter platzt der Plenarsaal des Landtags aus allen Nähten. Der Altersdurchschnitt im Hohen Haus dürfte um mehrere Jahrzehnte gesunken sein. Beim Poetry Slam dominieren die jungen Gesichter das Publikum, und natürlich auch das Rednerpult. Dort sinniert der Berliner Ken Yamamoto über das harte Schicksal eines urbanen Hipsters. Zu seinen größten Sorgen gehört es, als Halb-Asiate mit spärlichem Bartwuchs von lauter Vollbartträgern umgeben zu sein.

„Das kann frustrierend sein“, klagt Yamamoto. Trotzdem genieße er es, sich wie ein Politiker fühlen zu dürfen – auch wenn das Licht im Plenarsaal so wirke, als befinde man sich in einer Umkleidekabine einer Textilkette, so der Sprechkünstler.

Ein Stockwerk tiefer macht sich ein Stimmenimitator die deutsche Polit-Prominenz zu eigen. Als Gerhard Schröder nimmt er Martin Schulz aufs Korn: „Zu meiner Zeit hat man die Versager noch nach Brüssel abgeschoben, ins Endlager für verbrannte Politikelemente.“ Zwei Minuten später gibt er den Schäuble, der das Freihandelsabkommen TTIP über den grünen Klee lobt und von „Wachstumshormönle und Chlorhühnle“ schwärmt.

Als kleiner Reinfall stellt sich das Bürger- und Medienzentrum heraus: die Vorführungen des Stuttgarter Trickfilmfestivals finden nicht viele Besucher.

Zuschauer gibt es hingegen in der Marienkirche im Stuttgarter Süden. Ob sie die Performance „Black Holes have no Hair“ verstehen, darf bezweifelt werden. Das Tanzkollektiv Jetzky und Wedlich hat sich sechs Monate lang mit den Theorien des Physikers Stephen Hawking auseinandergesetzt und daraus einen eigenwilligen Tanz destilliert. Dabei winden und strecken sich die Tänzerinnen am Boden, laufen wirr umher und säuseln kryptische Silben in die Weite des Gotteshauses.

All das ist schwer verdaulich und wirft viele Fragen auf. Aber zum Sinnieren bleibt nicht viel Zeit, denn gegenüber der Marienkirche tobt und lärmt die derzeit größte Outdoor-Disco Stuttgarts. Unter der Paulinenbrücke, dem Österreichischen Platz, trifft sich nämlich die Stuttgarter Szene – höchste Zeit, sich unters Volk zu mischen.