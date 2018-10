Gesundheit Per Videochat zur Diagnose

Von Barbara Wollny

Drei Wochen nach dem Wasen geht es los: „Dann rollt die erste Erkältungswelle an und füllt mein Wartezimmer“, sagt Allgemeinmediziner Klaus Heinicke. Er führt eine Praxis in Stuttgart-Münster und gehört zu den ersten Medizinern, die seit April bei „Docdirekt“, dem Telemedizin-Projekt der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW), mitarbeiten. Dadurch könnte jetzt sein Wartezimmer etwas weniger überfüllt sein.

In diesem bundesweiten Pilotprojekt zur ärztlichen Fernbehandlung wurden seit April in Stuttgart und im Kreis Tuttlingen Erfahrungen über die Wirksamkeit von Online-Sprechstunden gesammelt. In Deutschland ist Telemedizin weiterhin nur gestattet, wenn sich Arzt und Patient bereits persönlich kennen. Jedoch gilt für das Modellprojekt eine Ausnahmegenehmigung.

„Ich habe bisher erst wenige Anrufe im Rahmen von Docdirekt bekommen“, sagt Heinicke. „Da ging es um Beschwerden wie Hautausschlag, Gelenkschmerzen oder Erkältungen. Viele kennen das Projekt wohl noch nicht. Und es spricht einiges dafür, dass die Leute hier noch einen Hausarzt haben und diesen konsultieren.“ Ansonsten hält er das Projekt für sinnvoll. „Eine Diagnose besteht zu 10 Prozent aus der körperlichen Untersuchung und zu 90 Prozent aus der Anamnese – also aus dem, was mir der Patient an Beschwerden und Symptomen schildert. Diese 90 Prozent kann ich mit der Bildschirmsprechstunde gut abdecken.“

Bei „Docdirekt“ können sich Patienten über eine App oder eine Telefonnummer melden. Für gesetzlich krankenversicherte Patienten ist der Service kostenfrei wie ein Arztbesuch. Privat Versicherte sind ausgeschlossen. Ein in Baden-Württemberg niedergelassener Arzt nimmt Kontakt auf und berät per Videochat am PC, Handy oder Telefon. Für Krankschreibungen oder Rezepte muss man weiterhin in eine Praxis, was sich allerdings im Frühjahr ändern könnte. Dann soll ein weiteres Modellprojekt klären, ob auch die elektronische Verordnung von Pillen und Zäpfchen funktioniert.

„Die Online-Sprechstunde ist eine Alternative und Ergänzung zum Praxisbesuch“, erklärt Marion Furtwängler von der Kassenärztliche Vereinigung des Landes (KVBW). „Wir wollen damit den Patienten eine schnelle Behandlungsmöglichkeit anbieten und Ärzte und Notfallambulanzen entlasten.“

Der Versuch sollte auch zeigen, ob und wie Telemedizin im Verglich zur Praxisversorgung abschneidet. Dafür allerdings reichen die Erfahrungen aus dem Pilotprojekt kaum aus. Die über 40 Teleärzte wurden in den ersten sechs Monaten von nur rund 100 Patienten kontaktiert. Die meisten davon waren jung, männlich und erfahren im Umgang mit digitalen Techniken.

Ein anderes Resultat war, dass in Stuttgart das Angebot aktiver genutzt wurde als in der ländlichen Region Tuttlingen, die eine deutlich stärkere Unterversorgung mit Ärzten aufweist. Das lässt sich damit erklären, dass manche jüngere Großstädter bisher noch keinen Hausarzt haben. Lässt sich mit einem solchen Modell also eine bessere hausärztliche Versorgung erreichen? Eher nicht, befürchtet Susanne Blessing, Allgemeinmedizinerin in Tübingen, die sich berufspolitisch in der KVBW und in der Ärztekammer engagiert. Denn die Zeit, in der die Mediziner als Telemediziner tätig sind, fehlt für die Praxis, in der ältere Patienten dann noch länger im Wartezimmer sitzen.

Praktikerin ist skeptisch

Außerdem sieht die erfahrene Praktikerin Risiken. „Der Gold­standard in der ärztlichen Versorgung und ganz besonders in der Hausarztpraxis ist immer der persönliche Kontakt mit dem Patienten. Auch bei scheinbar einfachen Fällen setze ich alle fünf Sinne für Untersuchung und Diagnose ein.“ Deshalb wundert sich die Medizinerin auch darüber, dass ohne finale Auswertung der Ergebnisse beschlossen wurde, den Teledoc landesweit anzubieten.

Die Eile kommt wohl daher, dass die KV ihren Wettbewerbsvorteil nicht aufgeben will. Fernbehandlung soll in den Händen von Ärzten bleiben und im Rahmen der bisherigen Versorgungsstrukturen angeboten werden. Denn wenn es die gesetzlichen Grundlagen erlauben, werden sehr schnell auch kommerzielle Anbieter von Telemedizin auf den Markt drängen und den Gesundheitsmarkt weiter kommerzialisieren, fürchtet die Medizinerin.