Freiluft-Galerie Pedaltreten mit Kunstgenuss  

Rund 100 Werke auf dem Kunstpfad

Eine temporäre Sache sollte die „Sculptoura“ zunächst sein. Doch weil die Freiluft-Galerie so gut ankam, ist sie zu einer festen Einrichtung geworden, auf der Künstler ihre meist monumentalen Werke präsentieren können. Die Strecke zieht sich auf 40 Kilometer durch den Schönbuch und das Heckengäu. Gut 100 Objekte säumen den Kunstpfad.

Die Strecke verläuft auf der Route des Museumsradwegs, der Nürtingen mit Weil der Stadt verbindet. An diesem Weg liegen das Schulmuseum in Grötzingen, das Häfnermuseum in Neuenhaus, das Museum Ritter in Waldenbuch und das Keplermuseum in Weil der Stadt. web