Umwelt Neue Technik gegen Feinstaub

Stuttgart / Von Daniel Grupp

Feinstaub, Stickoxide, Fahrverbote und die Befreiungen davon beschäftigen weiterhin die Region Stuttgart. Während das Regierungspräsidium am Luftreinhalteplan arbeitet, der am Freitag bekanntgemacht wird, hat der Stuttgarter Gemeinderat ein Prozedere beschlossen, wie Autofahrer mit Euro-4-Diesel eine gebührenfreie Ausnahmegenehmigung vom Fahrverbot bekommen können. Gleichzeitig wird am Neckartor ein neues technisches Verfahren getestet, das dort die Feinstaubbelastung reduzieren soll.

Die dritte Fortschreibung des Luftreinhalteplans für Stuttgart, die vom 3. Dezember an für zwei Wochen zur Einsichtname ausliegen wird, befasst sich mit Fahrverboten für Autos mit Dieselmotoren nach der Abgasnorm Euro 4 und schlechter. Dabei wird es nicht bleiben, denn der Verwaltungsgerichtshof Mannheim hat entschieden, dass in den Luftreinhalteplan auch spätere Fahrverbote für Euro-5-Diesel aufgenommen werden müssen. Deshalb werde die Fortschreibung durch ein Planaufstellungsverfahren ergänzt, erläutert Katja Lumpp vom Regierungspräsidium. Die Ergänzung werde Fahrverbote für die Euro-5-Diesel ab 1. Januar 2020 enthalten.

Die Landespolitik möchte aber vermeiden, dass diese Verbote in Kraft treten, betont Edgar Neumann, Pressesprecher von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Entscheidend sei, dass sich die gemessenen Werte den EU-Grenzwerten annähern. Eventuell müsse man dann die Verbote nicht umsetzen. „Darauf hat die CDU gedrungen“, sagt Neumann.

CDU, Freie Wähler und FDP in Gemeinderat und Regionalversammlung haben auch darauf gedrungen, die Verbotszone nicht auf die gesamte Gemarkung der Landeshauptstadt auszudehnen. „Was hat eine Fahrt von Degerloch nach Vaihingen mit der Luftbelastung im Kessel zu tun“, fragte unlängst Alexander Kotz (CDU) im Verwaltungsausschuss der Stadt.

Wobei die FDP-Fraktion im Regionalparlament beklagte, dass nicht einmal die Park-and-Ride-Plätze (P+R) am Stuttgarter Stadtrand vom Einfahrverbot ausgenommen sind. Nicht einmal das, habe die Regierungspartei CDU im Landesparlament gegenüber Minister Hermann durchsetzen können. Den Hinweis, es gebe auch P+R-Plätze außerhalb Stuttgarts, kontern die Liberalen mit der Tarifreform im VVS. Wer außerhalb parke, komme nicht in den Genuss, in der Landeshauptstadt nur noch eine Fahrkarte für eine Zone zu benötigen.

Mehr Stellplätze am Stadtrand

Würde es erlaubt, die P+R-Plätze anzusteuern, könnte man die Fahrverbote kaum noch kontrollieren, meint Neumann. „Das würde den Luftreinhalteplan unterlaufen.“ Der Ministeriumssprecher verweist auf Pläne des Verbands Region Stuttgart, die Zahl der P+R-Plätze zu erhöhen.

Auch die Stuttgarter Stadträte haben über Stellplätze am Stadtrand und jenseits der Gemarkung diskutiert. So macht sich zum Beispiel Christoph Ozasek (SÖS/Linke/Plus) für ein Parkhaus über der Autobahn stark. Auch wird über weitere Parkplätze bei Flughafen und Messe nachgedacht. Da müsste aber die Stadt Leinfelden-Echterdingen mitspielen.

Am Feinstaub-Brennpunkt Neckartor hat indes ein Versuch begonnen, mit Filtersäulen der Luft Feinstaub zu entziehen. Dazu wird die Ludwigsburger Firma Mann und Hummel bis Jahresende 17 etwa 3,60 Meter hohe Säulen aufstellen. Jede Säule besteht aus drei Würfeln mit 50 Quadratmeter Filterfläche. Sensoren steuern die Säulen, deren Motoren bei entsprechender Luftbelastung eingeschaltet werden. Wie bei einem Staubsauger wird dann Luft angesaugt, erläutert Kai Knickmann, Geschäftsführer bei Mann und Hummel.

Mit dem Pilotprojekt wird die Tauglichkeit des Verfahrens in der Praxis getestet. Die Firma zahlt einen Großteil der Kosten, das Land gibt laut Neumann einen Zuschuss von etwa 200 000 Euro. Stadtklimatologe Rainer Kapp sieht eine gute Chance, dass die Filtersäulen, falls geringe Überschreitung drohen, dazu beitragen die Feinstaubgrenzwerte einzuhalten. Der Versuch sei vielversprechender als die zuvor getesteten Mooswände.