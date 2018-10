Jugendtheater Neue Saison für junge Schauspieler

Stuttgart / Barbara Wollny

Schlaflose Nächte habe ihr der Steppenwolf in den letzten Wochen bereitet, gibt Brigitte Dethier zu, Intendantin des Jungen Ensembles Stuttgart (JES). Das Stück von Hermann Hesse, das zum Pflichtrepertoire in den Schulen gehört, ist eine der sechs JES-Neuaufnahmen der aktuellen Spielzeit.

Es wird ganz anders aufgeführt als die Inszenierung am Stuttgarter Schauspiel vor einem Jahr. „Authentischer und direkter“ erklärt Dethier, die selbst Regie führt. „Ich will die Parallelen zwischen dem Lebensüberdruss eines alternden Mannes und der häufig schwierigen Phase der Pubertät aufzeigen. Und die schulische Pflichtlektüre insgesamt kräftig entstauben.“ Erste Reaktionen von Schülern und Lehrern, waren positiv. Die Premiere ist für den 3. November geplant.

Das Ensemble bereitet fünf weitere Neuinszenierungen vor. Dabei geht es um Themen wie Geiselnahme, Mobbing und Gerechtigkeit, aber auch um Spielereien mit der Sprache und um das Tanztheater. Die Stücke sind jeweils bestimmten Altersgruppen zugeordnet. Eines ist sogar für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Eine weitere zentrale Aufgabe des Kindertheaters ist das Clubprogramm. Zehn verschiedene Gruppen, proben Bühnenstücke und 150 Mitglieder in allen Altersklassen machen mit. Da müsse man sich ,mit den Bühnenzeiten absprechen.

Seit 16 Jahren gibt es das JES, das „sich zu den Top fünf Häusern in Deutschland zählen kann“. Es wurde von Beginn an von Dethier geleitet. Inszenierungen des Hauses sind mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden. Gerade sei für das Stück „Girls Boys Love Cash“ eine Einladung zu den Jugendtheatertagen in Berlin angekommen. Für die Vorauswahl wurden 183 Produktionen gesichtet und zehn Aufführung eingeladen.

Auch in der neuen Spielzeit gibt Dethier Gas unter dem Motto: „JES gets loud“. Kindertheater sei politisches Theater. Es gehe der Einrichtung nicht nur darum, Fragen zu stellen, sondern auch Antworten zu geben und sich zu Haltungen zu bekennen. Das sei eine der wichtigsten Aufgaben des Hauses.

An diesem Samstag steigt am JES das Theaterfest als Einstieg in die neue Spielzeit. Nachmittags gibt es ein Kinderprogramm, Ausschnitte aus Stücken und eine Party. In der vergangenen Spielzeit wurden mit 30 Mitarbeitern und einem Etat von 2,5 Millionen Euro 383 Vorstellungen mit insgesamt 34 000 Besuchern realisiert, was nach Angaben der Intendantin eine Auslastung von 91 Prozent ergibt.