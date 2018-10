Stadtplanung Neue Passage über die Kulturmeile

Stuttgart / Daniel Grupp

Auf der Höhe des Landtags soll ein neuer Fußgängerüberweg die beiden Seiten der Konrad-Adenauer-Straße verbinden. Die Stadtverwaltung schlägt dem Gemeinderat in der heutigen Sitzung vor, 2019 die neue Querung anzulegen. Die Kosten werden auf 600 000 Euro geschätzt.

Schon seit vielen Jahren wird in Stuttgart gefordert, der Kulturmeile, an der Einrichtungen wie Staatsgalerie, Oper und Haus der Geschichte liegen, ihren trennenden Charakter zu nehmen. Fußgänger und Radfahrer sollen leichter die Seiten wechseln können, ohne in Unterführungen zu müssen. Deswegen sind in den vergangenen Jahren entlang der B 14 neue Überwege angelegt worden. Auch wurde 2006 ein weiterer kleines Stück der Stadtautobahn nach einer Idee des Architekten Werner Sobek überdeckelt und mit einer Fußgängerfurt versehen. Dafür ist damals aber ein Fußgängersteg abgerissen worden.

Im vorigen Jahr hat Sobek vorgeschlagen, wieder einen Fußgängersteg über die Konrad-Adenauer-Straße zu bauen. Diese Idee wird von Seiten der Stadt offenbar nicht mehr weiter verfolgt.

Aber auch die neue Fußgängerfurt ist im Gemeinderat umstritten, denn mehr Freiräume für Fußgänger bedeuten, dass der motorisierte Verkehr auf der stark belasteten Bundesstraße mehr Hindernisse hat. Die Stadtverwaltung hält die Einschränkung für vertretbar.