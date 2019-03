Das war ja nun wirklich keine Selbstverständlichkeit, dass Paula Lutum-Lenger von der Stellvertreterin des Direktors zur Leiterin des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg aufrückte. Gern besetzt man solche Stellen mit jemandem von außen, mit jemandem, von dem man den berühmten frischen Wind erwartet und eine andere, vielleicht sogar eine völlig neue Sicht auf die Thematik. Und vor allem: Mit jemandem, der jung ist.

Die aus dem Münsterland stammende Paula Lutum-Lenger ist von Anfang an im Haus der Geschichte, seit 1989, hat es mit aufgebaut und über die Jahre hinweg optimiert. Ihr, der Alteingesessenen, hat die Findungskommission dann doch den Vorzug gegeben, weil sie mit ihrem Konzept und ihrer Persönlichkeit überzeugte.

Aber auch deswegen, weil die 61-jährige Volkskundlerin und Soziologin keineswegs müde wirkt. Im Gegenteil, die Honorarprofessorin sprüht vor Ideen, wirkt extrem belastbar, hat die Eigenschaft, mehrere Baustellen betreuen zu können, worunter man beim Haus der Geschichte vor allem Ausstellungen versteht.

Zur Nachfolgerin von Gründungsdirektor Thomas Schnabel ist Lutum-Lenger zwar schon auch wegen ihrer Verdienste, ihrer guten Arbeit berufen worden, aber vor allem wegen ihrer Innovationsbereitschaft, ihrer Offenheit für Neues. Ihre Berufung ist denn auch in den Fachkreisen auf eine gute Resonanz gestoßen.

Paula Lutum-Lenger lebt Museum. Das Haus der Geschichte ist beruflich die Erfüllung ihres Lebens. Sie war maßgeblich am Aufbau der Stuttgarter Institution beteiligt. „Wann hat man schon die Chance, so was zu machen?“, sagt sie. Es blieb aber nicht beim Aufbau, mit Schnabel arbeitete sie am Ausbau des Museums. Mehrere Zweigmuseen und Außenstellen sind entstanden, etwa die Erinnerungsstätte Matthias Erzberger in Münsingen-Buttenhausen oder der Gedenkort Hohenasperg, „ein deutsches Gefängnis“. Das Konzept für das deutschlandweit bislang einzige Museum zur Geschichte von Christen und Juden in Laupheim wurde von Paula Lutum-Lenger mit initiiert.

Ihre Kunst ist es, Geschichte und gesellschaftliche Entwicklungen erfahrbar zu machen anhand authentischer Objekte. Es geht ihr nicht um Belehrung, sondern darum, auch mit sinnlichen Effekten die Neugier zu wecken auf historische und gesellschaftliche Phänomene und darum, überraschende, unkonventionelle Antworten auf die Fragen der Besucher zu finden.

Das ist alles nicht so einfach. Das Publikum wird heterogener, die Zahl der Lebensstile und Lebensentwürfe nimmt zu, viele Menschen haben einen Migrationshintergrund. Wie geht der Ausstellungskurator damit um? Soll er das Niveau auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner absenken? Das ist nicht Lutum-Lengers Strategie. Lieber erarbeitet sie zielgruppenspezifische Angebote. Denn: „Man kann das Publikum nicht nur mit einer Stimme ansprechen.“

Wichtig ist der neuen Direktorin auch die gesellschaftspolitische Relevanz der Themen. „Wir wollen in die Gesellschaft wirken, indem wir aktuelle Debatten in lange historische Linien einbetten“, sagt die Kulturwissenschaftlerin. In die nächste Ausstellung über Kopfbedeckungen fließt daher auch die Diskussion über muslimische Kopftücher ein.

Gier, Hass und Liebe

Ein ganz großes Projekt des Museums wird eine Trilogie zur Wirksamkeit von Emotionen wie Gier, Hass und Liebe sein. Gier wird als Faktor der Geschichte in den vergangenen 200 Jahren analysiert, dabei geht es um Arisierung, Kolonialisierung oder Säkularisierung.

In den Fokus des Museums rückt das digitale Angebot. Paula Lutum-Lenger will dabei „den ganz anderen Mediengewohnheiten nachwachsender Generationen“ Rechnung tragen. Geplant ist eine digitale Plattform, um die „Digital Natives“ anzusprechen.

Sehr am Herzen liegt der Direktorin die Aufwertung des Museumsquartiers an der Konrad-Adenauer-Straße mit Staatsgalerie, Oper, Theater, Stadtmuseum und Staatsarchiv. Auch die etwas abgelegenere einstige Gestapo-Zentrale „Hotel Silber“, heute ein vom Haus der Geschichte betreuter Erinnerungsort, soll dabei nach ihrer Meinung mit einbezogen sein.

Paula Lutum-Lenger ist verheiratet mit dem Geschichtsprofessor Friedrich Lenger, in Gießen lehrender Leibniz-Preisträger des Jahres 2015. Mit ihm ist sie gerne auf Reisen, sie besuchen gemeinsam Ausstellungen, Museen, Theater und Konzerte. Ihren Mann, erzählt Paula Lutum-Lenger, fasziniere, „wie es uns gelingt, komplexe Sachverhalte herunterzubrechen“.

Doch auch sie lehrt. Als Honorarprofessorin am Historischen Seminar der Universität Tübingen knüpft sie an Themen an, die sie vom Museum mitbringt – im auslaufenden Semester das „Hotel Silber“. „Mir macht diese Tätigkeit mit den Studenten viel Freude“, bekennt Lutum-Lenger, „das ist anregend und bereichernd“.