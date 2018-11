Vermarktung Müllvermeidung wird Messethema

Stuttgart / Barbara Wollny

Auf der Spielemesse sind die Highlights ein großes Legoland und die Tische, an denen die Besucher neue Spiele testen können. Danach könnten sich die Familien auf die Baby- und Autowelt aufteilen, um anschließend auf der Genießermesse „eat and style“ in Halle 5 wieder zusammenzufinden. Hier wird um die Wette gebrutzelt und gebacken. Speck, Schinken oder Salamiwürste sind zu Bergen aufgetürmt.

Dafür geht es in Halle 9 komplett fleischlos und deutlich ruhiger zu. Möbelstücke, Schuhe oder auch Taschen werden hier ausgestellt – alles lederfrei. Wie die Rucksäcke von Sperling, einem Düsseldorfer Start-up. Die Jurastudentin Katharina und der Maschinenbaustudent Björn Sperling haben sogar ihr Wohnmobil verkauft, um ihren Traum von der Herstellung eines ökologischen Rucksacks zu verwirklichen, „dem man aber die Nachhaltigkeit nicht ansehen soll.“ Statt Tierhaut wird Kork aus Portugal verwendet, der optisch und haptisch Leder nahekommt und auch so belastbar ist, sagen die Gründer, die hoffen, dass ihr Start-up in Stuttgart Fahrt aufnimmt.

„Das ist typisch für die Veggie und frei “, erklärt Sonja Otterbach von der Messe Stuttgart. „Auf den kleinen Ständen hier stellen nicht die alten Messehasen aus, sondern Menschen mit Ideen und Herzblut, die neue Unternehmen gegründet haben.“

So wie Sebastian Grimm aus Weil der Stadt. Er hat sich im April mit Paprfloor selbständig gemacht und produziert ökologische Bodenbeläge aus Papier. Die sind zwar nicht unbegrenzt haltbar, aber ideal für temporäre Einsätze wie Messen oder Pop-up-Stores, weil sie sich nach dem Einsatz recyceln lassen. Preise? Ab 100 Quadratmeter vergleichbar mit herkömmlichen Kunststoffteppichen.

Obwohl er gerade viel zu tun hat, sieht sich Hergen Blase genau in der Öko-Ecke der Messe um. Er wird im Februar in Ludwigsburg den verpackungsfreien Lebensmittelladen „Genuss ohne PlaPla“ eröffnen. Die Glasflaschen des Berliner Unternehmens Soulbottles überzeugen ihn trotz ihres Preises von 32 Euro für die Ein-Liter-Flasche. Denn sie sind sehr stabil und haben einen Verschluss aus Porzellan und Edelstahl. Auf Wunsch gibt es auch Trinkhalme aus Glas dazu. 500 000 dieser Flaschen hat Soulbottles schon verkauft, ein Signal, dass die Verbraucher bereit sind, auf plastikhaltige Produkte zu verzichten.