Ausstellung Motorworld: Ein Eldorado für Auto-Enthusiasten

Von Raimund Weible

Der schwarze Porsche 912 glänzt wieder. „Wir haben ihn neu lackiert“, sagt Louis Mohr, „und auch das Interieur restauriert. Jetzt kann man das Auto wieder anschauen.“ Doch im Heck des edlen Coupés aus dem Jahr 1966 ist gähnende Leere. Es fehlt der Vierzylinder-Motor mit seinen 90 PS. Er ist ausgebaut. „Den bringen wir in den nächsten Wochen zum Laufen“, verspricht Louis Mohr. Der 24-jährige Industriekaufmann ist zusammen seinem Bruder Lorenz Chef der Firma „MohrKlassik“, die für Kunden alte Autos restauriert, vor allem Typen der Marken Porsche, Mercedes und Jaguar.

Vor sechs Jahren hat Louis Mohr das Unternehmen gegründet, seit vier Jahren hat die Firma ihren Sitz in der Motorworld von Böblingen und vor einem Dreivierteljahr integrierten die Mohrs ihre Werkstatt in den Ausstellungsraum. Mit dem Standort in der Werft des früheren Landesflughafens Württemberg sind die Brüder sehr zufrieden.

„Das ist für uns schon von Vorteil“, sagt Louis Mohr. Mit ihm haben sich zahlreiche Oldtimer-Restaurateure und -Händler in den denkmalgeschützten Flughafengebäuden niedergelassen. Außerdem bieten Händler in diesem ungewöhnlichen Ambiente Neufahrzeuge der Spitzenklasse an. Die italienischen Sportwagenbauer Ferrari, Lamborghini und Maserati sind ebenso vertreten wie Bentley und McLaren. Seit Mai vergangenen Jahres unterhält auch Rolls Royce einen Verkaufsraum. Dort parkt neben einem Phantom 1 Open Tourer aus dem Jahr 1926 ein nagelneuer Wraith für 401 650 Euro. Ein schöner Preis, doch damit ist der Wraith längst nicht der teuerste unter den Neuwagen in der Motorworld. Gut zwei Millionen Euro kostet ein italienischer Pagani. Nirgendwo sonst als in der Motorworld ist in Deutschland ein Pagani ausgestellt. Fast 1000 Fahrzeuge sind in dem ehemaligen Landesflughafen zu besichtigen. Viele gehören Privatleuten und stehen poliert in Glasboxen.

Die große Show in und um den ehemaligen Landesflughafen Böblingen steht im zehnten Jahr ihres Bestehens und steigert kontinuierlich ihre Attraktivität. Im Jahr 2018 zählte das Management insgesamt 620 000 Besucher, und damit spielt die Böblinger Motorworld in der Liga der stärksten Publikums-Magneten der Region Stuttgart. „Wir hatten eine Super-Saison“, bilanziert Center-Managerin Susanne Kirschbaum voller Stolz.

Das Konzept von Investor Andreas Dünkel ist aufgegangen. Der Auto-Enthusiast aus Schemmerhofen bei Biberach hatte die Meilenwerk-Idee übernommen, in dem es ausschließlich um Oldtimer ging. Dünkel holte Händler von hochwertigen Neufahrzeugen mit ins Boot, die in der Motorworld ihre Fabrikate präsentieren. „Hier ist die ganze Palette von Supercar-Marken abgedeckt“, erläutert Center-Manager Peter Spieth. Aber die Palette umfasst auch Motorräder, alte und neue. Der Harley-Davidson-Händler in der Motorworld mache den höchsten Umsatz in Deutschland.

Die Devise „Nur gucken, nicht anfassen“ gilt aber nur bedingt. Wer das Angebot einer Event-Agentur wahrnimmt, darf drei C-Klasse-Mercedes näher treten. Sie sind noch zu jung, um als Oldtimer zu gelten, zu alt, um schick zu wirken. Aber alle paar Tage ist hier mächtig Betrieb. Dann liefern sich Männer einen ausgefallenen Wettbewerb. Sie müssen zwölf Fehler finden, die ein Mechaniker eingebaut hat. An einem Fahrzeug ist die Batterie abgeklemmt, beim andern die Sicherung durchgebrannt.

Auch im ehemaligen Salzlager ist etwas geboten. Hier setzen sich Besucher ans Cockpit einer Boeing 737 und üben Starten und Landen. Andreas Wolf, Geschäftsführer von „simINN“, verspricht Laien ein authentisches Erlebnis an seinem Flugsimulator. Aber in diesem Cockpit üben auch professionelle Piloten, um sich beispielsweise für ein Vorstellungsgespräch fit zu machen. Andere nehmen Trainingsstunden.