Gewerbe Mit Teilzeitlehre zur Zahntechnikerin

Von Tilman Baur

Eine 30-Stunden-Woche? Für viele Arbeitnehmer klingt das verlockend. Auch für Auszubildene, denn gewöhnlich absolvieren sie ihre Lehre in Vollzeit. Bei Kamilla Mannke sieht die Sache anders aus. Mit 30 Wochenstunden ist sie am Limit. Denn die 30-jährige ist alleinerziehende Mutter eines bald vierjährigen Sohns. Seit September nutzt sie deshalb eine Möglichkeit, die es in dieser Form noch nicht lange gibt: in einem Stuttgarter Dental-Labor macht Mannke eine Ausbildung zur Zahntechnikerin in Teilzeit. Knapp 100 Azubis in der Region nutzen derzeit dieses Modell.

„Bislang läuft es gut, auch wenn es natürlich auch einige Schwierigkeiten gibt“, berichtete Mannke am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz von Industrie- und Handelskammer (IHK) und Handwerkskammer. Ihrem Chef habe sie ihre Maximalarbeitszeit genannt. Der sei ihr mit den Stunden sogar noch etwas entgegengekommen, erklärt sie.

Weil die Konjunktur boomt und Fachkräfte rar sind, werben die Kammern verstärkt um Menschen, die es im Berufsleben schwerer haben als andere. Das Angebot einer Teilzeitausbildung für Alleinerziehende ist nur eins von vielen. Für Menschen, die über keinen Berufsabschluss, aber über Berufserfahrung verfügen, haben die Kammern das Projekt ValiKom eingeführt, das berufliche Kompetenzen erfasst, beurteilt und sichtbar macht.

Die Zielgruppe des Programms ist groß: „Fast 40 Prozent aller Arbeitnehmer in Deutschland arbeiten derzeit nicht im erlernten Beruf“, sagte IHK-Präsidentin Marjoke Breuning. Beratungsangebote gibt es auch für Menschen, die eine Umschulung absolvieren. Die Gründe sind vielfältig: so fallen manche Berufe dem technologischen Wandel zum Opfer, etwa der Druckerberuf. Andere Menschen müssen wegen Allergien ihre Ausbildung beenden.

Mit Willkommenslotsen, sogenannten Kümmerern und Beratungsangeboten umwerben die Kammern Menschen mit Fluchterfahrung, die in den Betrieben nach wie vor begehrt sind. „Die Betriebe sind froh über die motivierten Azubis, vor allem in Berufen mit hoher Nachfrage und wenigen Bewerbern wie im Nahrungsmittelbereich“, sagte Handwerkskammer-Präsident Rainer Reichhold.

Einer dieser motivierten Azubis ist Baravan Sherzad Khudner. Der 22-jährige Iraker flüchtete vor vier Jahren nach Deutschland. Heute macht er eine Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik beim Renninger Unternehmen K2 Systems.

Sein Ausbilder Thorsten Leiff zog beim Pressegespräch Bilanz und ist begeistert. Vor einem Jahr sei ihm ein schüchterner junger Mann gegenüber gesessen, der noch gar nicht wusste, was das Wort Ausbildung bedeute. Heute sei Khudner voll im Betrieb integriert, fühle sich wohl und leiste gute Arbeit.

Trotz dieser erfolgreichen Beispiele sehen die Kammern die Politik in der Pflicht. Sie fordern eine moderne Zuwanderungsstrategie. Einstweilen hätten viele Betriebe mit Rechtsunsicherheiten in Bezug auf Azubis mit Fluchthintergrund zu kämpfen. „Sie wissen oft nicht, wie es mit ihren Azubis weitergeht und was die Behörden planen. Das belastet das Ausbildungsverhältnis ungemein“, sagte Thomas Hoefling, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer. IHK-Präsidentin Marjoke Breuning betonte, wie wichtig die Planungssicherheit für Ausbildung und Beschäftigung ist.