Bauausstellung Mit mutigen Ideen die Zukunft gestalten

Stuttgart / Daniel Grupp

Visionäre Ideen für die Region Stuttgart sind jetzt gefragt. Damit die Internationale Bauausstellung im Raum Stuttgart konkreter wird, fordert die IBA-Gesellschaft Interessenten auf, passende Vorhaben zu entwickeln. „Wir suchen Projekte mit dem Mut, drängende Zukunftsfragen phantasievoll anzugehen, die unter dem Dach der IBA 2027 internationale Strahlkraft entwickeln“, sagt Andreas Hofer, Intendant der Bauausstellung.

Im Rahmen eines Projekttages wurden am Freitag Thesen für ein Zukunftsbild formuliert, die als Wegmarken für die Projektvorschläge dienen sollen. Die Leitsätze zu Baukultur, Stadtregion, Technologien, Energie- und Stoffkreisläufen, Wohnen, Arbeiten, Mobilität und Teilhabe sind Ausgangspunkt für eine öffentliche Debatte über die Zukunft. Sie beschreiben auch Qualitäten, an denen sich die Projekte orientieren.

„Wir verstehen das IBA-Netz als eine breite Sammlung anspruchsvoller Ideen und ihren Potenzialen“, sagt Hofer. „Wir laden alle ein, die Lust haben, die Zukunft der Region vorwärts gerichtet zu gestalten.“ Die IBA solle zur Angelegenheit aller Menschen in der Region werden.

Daher können viele Akteure Projektideen einreichen. Mögliche Mitstreiter sind zum Beispiel Kommunen, Unternehmen, Institutionen, Initiativen oder Privatinvestoren. Das Dossier, das jetzt auf der Homepage der IBA-Gesellschaft steht, gibt den Interessierten eine Handreichung für ihre Projekte, erläutert Tobias Schiller, Pressesprecher der IBA-Gesellschaft. Dort sind Leitlinien zur IBA zu finden, aber auch ein praxisorientierter Fragebogen, auf dem Interessierte ihre Projektideen erläutern können. Die Projektsammlung ist bis 2027 offen. Der weitere Zeitplan sieht aber vor, dass Anfang 2019 das Kuratorium die Qualität der bis dahin vorliegenden Ideen bewertet und dem Aufsichtsrat die Aufnahme der ersten Projekte ins IBA-Netz empfehlen wird.

Ob ein Vorhaben gefallen findet, hängt davon ab, ob es sich an den Nachhaltigkeitszielen der IBA, welche die Macher als ambitioniert beschreiben, orientiert: Zukunftsfähigkeit, der Mut Experimente zu wagen und neue Wege zu beschreiten, wird von den Teilnehmern erwartet. „Die IBA 2027 will Ungewohntes und Neues möglich und sichtbar machen“, betont Intendant Hofer. Er freue sich über eine große Bandbreite an Initiativen. Auch kleine Projekte und Schritte in die Zukunft, die nur Teilaspekte abdecken, sind laut einer Mitteilung willkommen.

Info www.iba2027.de