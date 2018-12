Logistik Mit Lasten-Pedelecs durch den Kessel

Stuttgart / Jürgen Schmidt

Gelbe, braune oder weiße Lieferwagen bestimmen morgens das Bild in den Stuttgarter Fußgängerzonen. Denn die Belieferung der Einzelhändler und anderer Unternehmen läuft nach wie vor sehr konventionell mit zahlreichen Sprintern und anderen Transportern, die zumeist dieselbetrieben sind. Der Logistikkonzern Dachser geht seit einiger Zeit einen anderen Weg und hat in der baden-württembergischen Landeshauptstadt ein „emissionsfreies Liefergebiet für Stückgutsendungen“ eingerichtet.

Dass das Unternehmen mit Hauptsitz in Kempten im Allgäu damit auf dem richtigen Weg ist, wurde nun quasi amtlich bestätigt. Beim erstmals vom Bundesumweltministerium und dem Umweltbundesamt veranstalteten Wettbewerb „Nachhaltige Urbane Logistik“ gehört Dachser zu den vier Preisträgern, die ausgezeichnet wurden.

Um ohne Schadstoffausstoß in Stuttgart ausliefern zu können, setzt Dachser ganz auf Elektromobilität. Zwei elektrisch betriebene Lkw transportieren die Sendungen, die für die Stuttgarter City bestimmt sind, von der großen Dachser-Niederlassung in Kornwestheim in ein kleines Lager in Heslach. Dort werden die Pakete in Lastenräder umgeladen, die bis zu 250 Kilogramm transportieren können. Größere Sendungen werden von den E-Lkw direkt in der City ausgeliefert, wenn es eine entsprechende Zufahrt zu den Empfängern gibt. Die Flotte, die derzeit aus zwei 7,5-Tonnern besteht, will das Logistik-Unternehmen demnächst durch zwei elektrische 18-Tonnen-Lkw ausbauen.

Die Lastenräder werden nicht von Dachser selbst, sondern einem Partner betrieben. Das junge Tübinger Unternehmen Velocarrier hat in mehreren Städten, darunter Tübingen und Ulm, eine Paketzustellung mit den elektrisch unterstützten Dreirädern aufgebaut. In Stuttgart sind derzeit zehn der Lasten-Pedelecs im Einsatz, wie Disponent Nigiwan Muhi erläutert. Und die wenigen Räder sind nicht nur rund um die Königsstraße unterwegs, sondern transportierten Pakete inzwischen auch bis nach Bad Cannstatt oder Stadtteile im Talkessel. Nur die hochgelegenen Gegenden, etwa auf den Fildern, erreichen die Lastenräder nicht, wenn sie voll beladen sind.

Zum Nulltarif ist diese Logistik nicht zu haben. „Der technologische und prozessuale Aufwand dafür ist groß, die verladende Wirtschaft wird daher für die Realisierung Mehrkosten einkalkulieren müssen“, sagt Dachser-Vorstandsmitglied, Michael Schilling.