Freizeit Mit Jesus unter dem Sternenhimmel

Von Nadja Otterbach

Maxim hat sein Weihnachtsgeschenk schon bekommen. Der Fünfjährige sitzt mit seiner Patentante im Planetarium und fragt ungeduldig: „Wann geht’s endlich los?“. Gleich wird „Der Stern von Bethlehem“ gezeigt, eine Geschichte für Kindergartenkinder und Grundschüler, die sie in die Zeit von vor über 2000 Jahren katapultiert. Dass das hier viel aufregender ist, als einfach nur vorgelesen zu bekommen, wird spätestens klar, als die Sterne über den Köpfen der Kinder zu leuchten beginnen und Maria und Josef unter der 13 Meter hohen Kuppel auftauchen.

Ein bisschen fühlt es sich an, als säße man in einem riesigen animierten Bilderbuch. Die Figuren und Kulissen bewegen sich gemächlich und zeigen, wie Maria und Josef sich im überfüllten Bethlehem nach einem Zimmer umsehen, wie die Hirten Jesus in der Krippe entdecken und die Heiligen Drei Könige dem Stern von Bethlehem folgen. Die Schau, die in den Planetarien Freiburg und Luzern entwickelt wurde, stellt die klassische Weihnachtsgeschichte aus dem Matthäus-Evangelium dar und macht die Zuschauer gleichzeitig mit Himmels-Phänomenen vertraut.

Umzingelt von Baustellen

Maxim ist am Ende so begeistert von der Vorführung, dass er den Saal nur widerwillig verlässt. Zwar haben an diesem Werktag mit ihm nur rund 20 weitere Kinder das Nachmittagsprogramm besucht, doch sei das eine Ausnahme, sagt ein Mitarbeiter und berichtet von einer ausverkauften Vorstellung am Vormittag. Selbstverständlich ist das nicht. Das Planetarium ist umzingelt von Stuttgart-21-Baustellen, von der früheren Idylle rund ums Gebäude ist nichts mehr zu sehen. Parkmöglichkeiten gibt es keine.

Rund 6,5 Millionen haben das Planetarium im Mittleren Schlossgarten seit der Eröffnung vor 41 Jahren besucht. 2017 kamen rund 134 000 Menschen, in diesem Jahr werden es rund 7000 weniger sein, schätzt Direktor Uwe Lemmer. Schuld daran sei der heiße Sommer. Dazu komme, dass die bei der Sanierung neu installierte Klimaanlage Probleme hatte, die Wärmelast aus dem Gebäude abzuführen, was vereinzelt zu Ausfällen der Projektoren führte. Dennoch: „Das Angebot wird von den Bürgern gut angenommen.“

Ein Baustellen-Ende rund um das Planetarium ist freilich nicht in Sicht. Solange sich die Stadtbahn-Haltestelle Staatsgalerie in der Umbauphase befindet und keinen Ausgang zum Planetarium besitzt, kommen die Besucher überwiegend vom Neckartor oder vom Hauptbahnhof. Ein beschilderter Fußweg führt durch die Baustelle. Keine leichte Situation für die Einrichtung, die ab März 2019 zudem Konkurrenz bekommen wird.

Konkurrenz in Heilbronn

Im Science Center Heilbronn soll ein Großplanetarium eröffnen. Das lässt Uwe Lemmer nicht kalt. „Es ist möglich, dass eine solche Einrichtung einen Einfluss auf unsere Besucherstatistik haben wird“, sagt er. „Die Experimenta richtet sich allerdings breitbandig auf viele Wissenschaftsthemen aus, während bei uns die Astronomie das Hauptthema bleibt.“ Dennoch wird auch in Stuttgart an neuen Konzepten gearbeitet, die eine Interaktion der Menschen in der Kuppel ermöglichen. „Wir werden zu gegebener Zeit dem Gemeinderat Vorschläge für die Weiterentwicklung des Stuttgarter Planetariums machen“, sagt Lemmer.

Die übliche Wartungspause im Januar wird dieses Mal deutlich länger ausfallen, weil der Zeiss-Projektor generalüberholt wird. So finden im Planetarium vom 7. bis 27. Januar keine Vorführungen statt. Danach, verspricht Lemmer, geht es mit einem brillanteren Sternenhimmel weiter.