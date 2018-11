Nahverkehr Mit der Stadtbahn in 30 Minuten zum Flughafen

Stuttgart / Tilman Baur

Bagger, Kräne, Erdhaufen: Im Stuttgarter Stadtteil Fasanenhof ist Großes im Gang. An der Endhaltestelle der Stadtbahnlinie U 6, dem Industriegebiet Schelmenwasen, haben Bauarbeiten begonnen, an deren Ende die Verlängerung der Linie bis zum Flughafen steht. Geht es nach dem Plan der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB), wird die Strecke Ende 2021 ohne Umstieg den Hauptbahnhof und dem Flughafen in 30 Minuten verbinden.

4500 Passagiere erwartet die SSB täglich auf dem Abschnitt. Wesentlicher Bestandteil der neuen Strecke ist eine parallel zur Bundesstraße 27 verlaufende Netzwerk-Bogenbrücke, die ohne Stützen die Autobahn 8 überquert. Entlang der Strecke entstehen drei Haltestellen mit je 80 Meter langen Bahnsteigen. Der Halt „Stadionstraße“ schließt den nordöstlichen Teil von Echterdingen an das Stadtbahnnetz an.

Die Haltestelle Messe West liegt am westlichen Rand des Messegeländes und soll die Besucherströme bei Großveranstaltungen auffangen, die heute oft Verkehrsprobleme auslösen. Die Endhaltestelle befindet sich am Flughafengelände, ist ebenerdig an die Messepiazza angebunden und in nächster Nähe zu den Hotels, der S-Bahn-Station und dem Filderbahnhof, der im Zuge von Stuttgart 21 entstehen soll.

Die Stadtbahnverlängerung unterliegt einem engen Zeitplan, wie SSB-Projektleiter Steffen Schäfer bei einer Baustellenbegehung erklärte. „Allein elf Firmen kümmern sich um die verschiedenen Bauwerke“, sagte er. In der heißen Bauphase in den Jahren 2019 und 2020 würden mehr als 100 Betriebe mitmischen, von Gutachtern über Grünschutzplaner bis zu kleineren Schlosserbetrieben. Die Kosten des Projekts lägen bei 100 Millionen Euro.

1400 Tonnen werde man bewegen, um die Brücke in Position zu bringen – das entspreche dem Gewicht von 22 Stadtbahnzügen, so Schäfer. „Für die Aktion müssen wir die A 8 nachts zwölf Stunden lang sperren.“ Dem Bau gingen monatelange ökologische und archäologische Vorarbeiten voraus. Mit Zauneidechsen wie bei Stuttgart 21 hatte die SSB zwar nicht zu tun, dafür musste man Kröten umsiedeln.

Rücksicht muss der Bauherr auch auf saisonale Gegebenheiten nehmen, den Messe- und Flughafenbetrieb zum Beispiel. „Das erfordert eine genaue Abstimmung über die verschiedenen Bauphasen hinweg“, sagte Schäfer. Trotzdem ist er zuversichtlich, dass die Strecke bis Ende 2021 fertig wird. Die Messe werbe schon mit der Direktanbindung. Schäfer: „Sie hat ein großes Interesse daran.“