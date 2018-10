Politik Ministerin Bauer zum kolonialen Erbe: „Es ist Zeit für ein Signal“

Aus der deutschen Kolonialzeit

Die Witbooi-Bibel Hendrik Witbooi war während der deutschen Kolonialzeit im heutigen Namibia Anführer der Nama-Gruppen. Seine private Bibel wurde vermutlich 1893 bei einem Angriff deutscher Truppen auf Witboois Regierungssitz erbeutet. Als Schenkung gelangte sie an das Linden-Museum. Namibia hat bereits vor längerer Zeit um die Rückgabe gebeten. Auch eine Peitsche soll zurückgehen.

Die Benin-Bronzen

Die Benin-Bronzen sind wichtige Kunstwerke aus dem heutigen Nigeria, die 1897 bei einer britischen Strafexpedition geraubt wurden und heute verstreut in Museen der westlichen Welt sind, vor allem in Großbritannien und in Deutschland. Europäische Museen wie das British Museum in London oder das Linden-Museum haben sich letzte Woche zur Ausleihung an ein noch zu bauendes Museum in Benin-City bereiterklärt. In der Erklärung wird betont, dies bedeute nicht, dass die europäischen Museen Rückgaben ausgeschlossen hätten. dpa