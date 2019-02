Infrastruktur Millionen Euro für sichere Tunnel

Stuttgart / Daniel Grupp

Mehr als 450 000 Fahrzeuge am Tag fahren durch die Straßentunnel in Stuttgart. Die Stadt ist für zwölf Tunnel mit einer Gesamtlänge von etwa 8,1 Kilometer verantwortlich. Davon sind neun Tunnel länger als 400 Meter, die überwacht werden müssen. Für diese Röhren muss es eine ständig besetzte Stelle geben, an die bei Problemen Notrufe und Videoüberwachung übertragen werden. Zum Beispiel wird Alarm geschlagen, wenn ein Auto im Tunnel Feuer fängt. Früher waren solche Kontrollen Aufgabe der Polizei, seit 2016 ist die Stadt zuständig, erläutert Silvester Koci vom Tiefbauamt. Denn das Land wollte sich von diesen Kosten befreien.

Die Kontrolleure arbeiten im Simos-Gebäude, der Leitstelle für Sicherheit und Mobilität in Bad Cannstatt. Dort ist bisher nur ein Provisorium eingerichtet, das nicht mehr ausreicht, wenn Anfang 2021 der Rosensteintunnel in Betrieb gehen wird. Diese beiden jeweils 1,1 Kilometer langen Röhren, die das Wilhelma-Eck vom Verkehr entlasten, müssen zusätzlich überwacht werden.

Die neue Aufgabe für die Stadt, zu der in ein paar Jahren auch die Überwachung des Leuzeknotens kommen wird, erfordert hohe Investitionen. Die Stadt investiert 3,3 Millionen Euro in Planung, Technik und Ausstattung des Kontrollraums. Zudem fallen etwa 1,2 Millionen Euro im Jahr an Betriebs- und Personalkosten an. Die Kontrolltechnik soll Ende 2020 in einen Probebetrieb gehen.