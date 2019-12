Am 14. Dezember werden wieder zig Tausende Techno-Fans nach Stuttgart pilgern. Bereits zum 13. Mal findet auf der Messe in Stuttgart das Semf – Stuttgart Electronic Music Festival statt. Zwölf Stunden Live-Acts mit mehr als 30 Künstlern auf insgesamt fünf Bühnen bieten ein Programm, das bis in die Morgenstunden dauern soll.

Über die Grenzen hinaus bekannt

Das Stuttgart Electronic Music Festival lockt tausende Besucher, aus Deutschland und den Nachbarländern, in die Stuttgarter Messehallen.

Nur noch wenige Tickets

Für das Festival gibt es nur noch eine begrenzte Anzahl an Tickets. Das Festivalticket kostet 61,50 Euro, das VIP-Ticket gibt es für 125 Euro.

Die Anfahrt zum Stuttgart Electronic Music Festival

Mit dem Auto:

Die Messe Stuttgart liegt direkt am Flughafen Stuttgart sowie direkt an der Autobahn A8.

Anfahrt aus Ost: A8 in Richtung Stuttgart, vor dem Kreuz Stuttgart am nicht übersehbaren BOSCH-Parkhaus über der Autobahn abfahren

Anfahrt aus Süd: A81 in Richtung Stuttgart, bis Kreuz Stuttgart, Abbiegen in Richtung Flughafen / München auf die A8. Der Beschilderung "Landesmesse / Messe" folgen

Anfahrt aus West: A8 bis Kreuz Stuttgart, weiter in Richtung Flughafen / München auf die A8. Der Beschilderung "Landesmesse / Messe" folgen

Anfahrt aus Nord: A81 in Richtung Stuttgart, an S-Zentrum vorbei bis zum "Leonberger Dreieck". Dort auf die A8, weiter über Kreuz Stuttgart in Richtung Flughafen / München auf die A8. Der Beschilderung "Landesmesse / Messe" folgen

Parken

Hauptparkplatz ist das Parkhaus P21 im APCOA, direkt am Messegelände - Eingang Ost.

Adresse für’s Navi: Stuttgart Flughafen, Messepiazza 1

Der SEMF-Pauschalpreis beträgt 8 Euro für die ganze Nacht. Bitte beachtet, dass der Pauschalpreis nur gilt, wenn ihr am Samstag, 14.12. nach 16 Uhr einfahrt. Die Pauschale ist gültig bis Sonntag, 15.12., 13 Uhr. Beim zahlen dann "Pauschalpreis" wählen.

Mit VIP Ticket

Für Besitzer eines VIP Tickets ist das Parken inklusive.Einfach im Parkhaus einfahren, Parkschein ziehen und beim VIP Eingang den Parkschein umtauschen - der neue Parkschein ist entwertet!

Das Line Up

Sven Väth

Amelie Lens

Chris Liebing

Monika Kruse

Deborah de Luca

Neelix

Reinier Zonnenveld Live

Aka Aka

Anna

Artbat

Dominik Eulberg Live

Edenheimer (Pappenheimer B2B Kerstin Eden

Faden

Karotte

Klangkuenstler

Kobosil

Konstantin Sibold B2B Kevin de Vries

Marius Lehnert

Moonbotica

Oliver Koletzki

Pilocka Krach Live

Pretty Pink

Rainer Trüby

SHDW & Obscure Shape

Township Rebellion

Adi Dassler & Jan Dalvik

Kollektiv Geschmack

Krize & Pat Morita

Lolo & Sanel

Moritz Hofbauer