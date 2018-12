City-Initative Managerin Bettina Fuchs verlässt Stuttgart

Stuttgart / Nadja Otterbach

Sie war das Gesicht und Sprachrohr der City-Initiative Stuttgart (CIS). Nach fünfeinhalb Jahren ist jetzt Schluss: Zum Jahresende lässt die City-Managerin Bettina Fuchs nicht nur ihren Arbeitsplatz, sondern auch die Landeshauptstadt hinter sich. Es heißt, sie wechsele in die Immobilienbranche. Sie selbst verrät nur, dass sie beruflich im Raum Heidelberg tätig sein werde und dass dort auch die Freizeit nicht zu kurz kommen solle. „Ich habe mir fest vorgenommen, im neuen Jahr mehr Sport zu machen und auch meinem Privatleben mehr Raum zu geben“, sagt die 45-Jährige.

Die CIS versteht sich als Interessenvertretung für das Gewerbe in der City. Aufgabe von Fuchs, die das Amt seinerzeit von SPD-Stadtrat Hans H. Pfeifer übernommen hatte, war es, ein gutes Umfeld für alle ansässigen Betriebe zu schaffen. Mit Veranstaltungen wie den langen Einkaufsnächten sorgte sie für mehr Kundenfrequenz.

Wer künftig den Posten von Fuchs übernehmen wird, steht noch nicht fest. „Zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich nicht, wer meine Nachfolge antritt“, sagt die scheidende Chefin. Tipps habe sie keine parat für ihren Nachfolger, „aber was ich sagen kann, ist, dass man für diesen Job eine große Schippe Herzblut und Engagement mitbringen sollte.“

Die größte Aufgabe werde sein, immer wieder neue Impulse und Formate zu entwickeln, um die Menschen auf Stuttgart aufmerksam zu machen. Auch den runden Geburtstag der CIS – 2019 wird die Initiative 20 Jahre alt – gilt es gebührend zu feiern.

Was war für sie die größte Herausforderung? „Mit Sicherheit das Thema Feinstaub, der unglückliche Begriff Feinstaubalarm und die damit verbundene Außenwirkung, die Stuttgart mit diesem Thema in der Region und darüber hinaus hat“, sagt Fuchs. Auch die nun feststehenden Fahrverbote seien eine Herausforderung. „Es ist unheimlich schwer, die Kunden für eine tolle City zu begeistern, die sich in einem Alarmzustand befindet oder in die man nicht mehr fahren darf.“

Die Arbeit der CIS unterliegt einem stetigen Wandel, hat Fuchs im Laufe der Zeit festgestellt. „Die Arbeit wird immer politischer, und auch der Strukturwandel im Einzelhandel stellt eine Organisation wie die City-Initiative vor neue Aufgaben.“ Der Mieterbesatz unterliege einem schnelleren Wandel, und auch Laufwege würden sich nach und nach verändern.

Fuchs verlässt ihre Geburtsstadt mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Natürlich werde ich Stuttgart vermissen“, sagt die City-Managerin. Stuttgart sei eine schöne Stadt, von den vielen Baustellen mal abgesehen, der Schlossplatz sei noch immer ihr Lieblingsplatz. „Man muss sich in Stuttgart wirklich Zeit nehmen und die schönen Plätze und Ecken abseits der City erkunden.“