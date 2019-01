Gedenken Konzert zum 200. Todestag Katharinas

Stuttgart / epd

Eine Gedenkfeier anlässlich des 200. Todestages der württembergischen Königin Katharina veranstalten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württembergs. Die öffentliche Feier finde am Mittwoch, 9. Januar, in der Grabkapelle auf dem Württemberg in Stuttgart statt, teilt der Landesbetrieb mit. Die aus dem russischen Zarenhaus stammende Königin (1788-1819) galt als sehr sozial engagiert.

Geplant sei in dem königlichen Mausoleum ein Konzert des Philharmonischen Chors Fellbachs mit russischen Liedern. Anschließend würden Zeitzeugen-Berichte über die Beisetzung von Königin Katharina vorgetragen. 2018 besuchten den Angaben zufolge rund 40 000 Gäste die Kapelle.

Katharina Pawlowna war von 1816 bis 1819 an der Seite von König Wilhelm I. württembergische Königin. In dieser Zeit rief sie das Katharinenstift und das Katharinenhospital in Stuttgart, aber auch öffentliche Suppenküchen und das Wohlfahrtswerk ins Leben. Mit 30 Jahren starb Königin Katharina wohl an einer Durchblutungsstörung im Gehirn.