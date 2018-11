Konzert Kommt Sting zu den Jazz-Open?

Stuttgart / dgr

Kommt Weltstar Sting im nächsten Jahr zu den Jazz-Open nach Stuttgart? Darüber wird seit einigen Tagen spekuliert, seit Sting einem Gastspiel in Neu-Ulm eine Absage erteilt hat. Dabei schien sein Konzert am 27. Juli im Wiley-Areal schon in trockenen Tüchern zu sein, da ihn ein Tournee-Veranstalter schon bestätigt haben soll.

Das Gründungsmitglied der Band „Police“ soll wegen der Gage die Jazzopen vorgezogen haben. Dort gibt sich die Opus Festival-Gesellschaft noch zugeknöpft. Der Veranstalter nennt die etwa 40 bis 50 Interpreten, die in Stuttgart vom 4 bis 14. Juli gastieren werden, nur schrittweise. Am Freitag werde ein neuer „Act“ veröffentlicht, sagt, Saskia Kuppel von Opus.