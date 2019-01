Bildung Kinder fordern Freiheit für Elfen

Stuttgart / Jürgen Schmidt

Was haben Harry Potter, Batman und Pipi Langstrumpf mit Politik zu tun? Einiges meint Annette Loers. Denn in den Büchern, Filmen und Comics „werden die Grundlagen unserer Gesellschaft und ihre Werte verhandelt: es geht um Demokratie und Politik, es geht um Ethik, Macht, Gerechtigkeit, Menschenwürde und Frieden“. Die Programm-Planerin des Stuttgarter Kulturzentrums Merlin hat zusammen mit der Landeszentrale für politische Bildung (LPB) eine Reihe von Demokratie-Workshops am Beispiel von Kinderliteratur entwickelt, die mit Harry Potter eröffnet wurde und das ganze Jahr über läuft.

Der Zauberer hat mehr als ein Jahrzehnt, nachdem der letzte Band erschienen ist, offenbar nichts von seiner Anziehungskraft verloren. 14 Jungen und acht Mädchen zwischen zehn und etwa 14 Jahren diskutierten im Merlin über die „Freiheit der Elfen“. Sie überlegten, was das mit dem politischen und gesellschaftlichen Alltag in der realen Welt zu tun hat. Sehr schnell seien die Kinder auf Begriffe wie Meinungs- oder Religionsfreiheit gekommen, erzählt Bianca Braun von der LPB. Im Workshop waren die Kinder mit Medienpädagogen unter sich. Bei der Vorstellung der Ergebnisse durften später auch die Erwachsenen dabei sein.

Kontrovers ging es im Workshop nicht zu. Denn alle Kinder waren auf der Seite von Hermine Granger, die sich für die Befreiung der wie Sklaven gehaltenen Haushaltshelfer der Magier einsetzt. Mit Flyern und Slogans wie „Helfen Sie Elfen“ oder der „Schüler fordern Freiheit für Elfen“ machten sich die Jungen und Mädchen für den „Bund für Elfenrechte“ stark. Geschmälert wurde der Einsatz für die gute Sache auch nicht durch den Hinweis von Medienpädagoge Tobias Gäckle-Brauchler, dass in den Büchern gar nicht alle Elfen befreit werden wollen. Zudem wurde Granger von ihren Freunden für ihren Einsatz zunächst belächelt, was die Kinder – allesamt Harry-Potter-Experten – wussten.

Am 10. Februar wird die Einigkeit unter den Kindern vielleicht nicht so groß sein. Dann geht es darum, ob für Superhelden keine Gesetze gelten. „Muss Batman sich anschnallen?“ lautet der Titel.