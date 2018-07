Nahverkehr Killesberg von Stadtbahn abgehängt

Stuttgart / dgr

Wegen Bauarbeiten fahren mit dem Beginn der Ferien einige Linien der Stuttgarter Straßenbahnen nur eingeschränkt. Die Linie U5, die sonst von Leinfelden zum Killesberg fährt, wird sogar komplett eingestellt. Grund sind neben den Gleisbauarbeiten in der Heilbronner Straße (B 27) auch Arbeiten in Möhringen. Ab 4. August verkehrt die U5 nur im Bereich Degerloch und fährt nicht mehr in den Kessel. Das bedeutet, dass bis September keine Stadtbahnlinie den Killesberg anschließen wird. Als Ersatz dient ab Hauptbahnhof die Buslinie 44. Die Linien U6, U7 und U15 werden über Nordbahnhof und Budapester Platz umgeleitet.

Auch Autofahrer müssen mit Behinderungen auf der B 27 rechnen. Der jeweils linke Fahrstreifen in beiden Richtungen ist vom Abzweig Friedhofstraße bis zur Löwentorbrücke gesperrt.

Zudem lässt die SSB in Möhringen bei der Haltestelle Vaihinger Straße Gleise sanieren. Von diesen Arbeiten sind laut Mitteilung der SSB auch die Stadtbahnlinien U3, U6, U8 und U12 betroffen. Daher fährt ab Montagmorgen, 30. Juli, bis Freitagabend, 3. August, zwischen Möhringen Bahnhof, Fasanenhof, Leinfelden, Dürrlewang und Vaihingen keine Stadtbahn. Die Linien U6, U12 sowie U3 (von Plieningen) enden an der Haltestelle Möhringen Bahnhof. Es gibt einen Busersatzverkehr. Eine Fahrradmitnahme in den Ersatzbussen ist nicht möglich.