Umweltzone Kaum Verstöße gegen Fahrverbot

Von Jürgen Schmidt

Es ist ruhig an diesem Mittwochvormittag auf der Heilbronner Straße auf Höhe des Pragfriedhofs. Immer wieder müssen die Stuttgarter Verkehrspolizisten warten, bis ihre Kollegen, die einige Hundert Meter stadteinwärts postiert sind, per Funk Autos melden, die aufgefallen sind und deshalb auf den Parkplatz gewunken werden. Die Ferien machen sich bemerkbar. Die Polizei habe weniger als ein Drittel der Fahrzeuge eines normalen Werktags kontrolliert, schätzt Mike Müller, von der Verkehrspolizeiinspektion. Am Ende waren es genau 15 Wagen.

Es sei eine ganz normale Verkehrskontrolle, betont Martin Schautz, Sprecher des Polizeipräsidiums Stuttgart – und dennoch eine besondere: Am Neujahrstag ist das Fahrverbot für Euro-4-Diesel, die nicht in der Landeshauptstadt zugelassen sind, in Kraft getreten. Auch das wird nun von der Polizei – unter großer medialer Begleitung – kontrolliert.

Bis die Journalisten endlich fündig werden, müssen sie allerdings fast eineinhalb Stunden frieren. Nicht, dass es keine Autos zu überprüfen gäbe, aber aus anderen Gründen. Da wird beispielsweise ein junger Mann mit einem uralten VW Polo mit Göppinger Kennzeichen herausgewunken, doch das Fahrzeug entpuppt sich als Benziner. Bei einem aufgemotzten BMW stellt sich die Frage, ob Leichtmetallfelgen und Reifen tatsächlich für dieses Auto zugelassen sind, bei einem anderen Wagen war die Auspuffanlage auffällig laut.

Boxter statt älterem Mercedes

Die Fahrerin eines Porsche Boxter wurde vom Vorposten der Polizei beobachtet, wie sie am Steuer telefonierte. Das Handyverbot ist neben der Anschnallpflicht, ein Schwerpunkt der Kontrollaktion. Die junge Frau aus Ludwigsburg hat zumindest eine Geschichte zum Thema des Tages – dem Fahrverbot. Eigentlich fahre sie einen Euro-4-Diesel von Mercedes, das Familienauto. Doch weil sie damit nicht mehr nach Stuttgart rein dürfe, sei sie für diese Strecke auf den Porsche umgestiegen, erzählt sie.

Eine solche Auswahl im Fuhrpark hat eine französische Familie nicht, die zu Besuch in Stuttgart war. Ihrem mit fünf Personen und viel Gepäck beladenen Auto sieht und hört man schon an, dass es wahrscheinlich gegen das Dieselfahrverbot verstößt, als es auf den Parkplatz an der Heilbronner Straße einbiegt. Doch das zweifelsfrei herauszufinden, wird für Mike Müller nicht einfach. Der Fahrer findet seinen Kraftfahrzeugschein nicht und auf das französische Zulassungsregister haben die deutschen Polizisten keinen Zugriff, sagt Müller. Und die Verständigung ist schwierig. Fahrer und Beifahrerin sprechen kein Wort Deutsch, keiner der Polizisten französisch. Erst nach einiger Zeit stellt sich heraus, dass die Frau auf dem Notsitz im Heck des Vans ein wenig Deutsch spricht. Sie ist die Schwester des Fahrers, die in Stuttgart lebt.

Zumindest kann der Polizist aus Papieren das Alter des Fahrzeugs erschließen. Das reicht aus, um zu wissen, dass der elf Jahre alte Opel Zafira die Euro-5-Norm nicht erreicht, mit der er weiterhin in Stuttgart hätte fahren dürfen.

Dass es diese Vorschrift gibt, wusste der Mann aus der Nähe von Lyon nicht, betont er auf französisch. Und auch von Umweltplaketten hat er noch nie etwas gehört. Doch die Stuttgarter Polizei zeigt sich kulant. Für den Verstoß gegen das Dieselfahrverbot wäre er ohnehin noch nicht zur Kasse gebeten worden, weil Polizei und Stadt erst ab Februar Bußgelder verlangen wollen. Doch auch für die fehlende grüne Plakette beließ es Müller bei einer mündlichen Verwarnung.

Anderen Besuchern aus dem Ausland ist die Stuttgarter Regelung durchaus bewusst. Ein Italiener, ebenfalls zu Besuch, der kurz nach den Franzosen kontrolliert wird, hat den Verstoß in Kauf genommen. Dies sei ohnehin die letzte Fahrt nach Deutschland mit diesem Fahrzeug, habe der Mann gesagt, berichtet Pressesprecher Schautz. Er werde sich ein anderes Auto kaufen, weil auch in italienischen Städten erweiterte Dieselfahrverbote drohten.