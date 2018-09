Schorndorf / eb

Ein Juweliergeschäft in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) ist am Montag ein Juweliergeschäft überfallen worden. Der Dieb bedrohte die Verkäufer mit einer Pistole, nahm dann mehrere hochwertige Uhren an sich und flüchtete zu Fuß aus dem Laden. Verletzt wurde bei dem Überfall laut Polizei niemand. Bei der Suche nach dem Täter waren mehrere Polizeistreifen und auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Fahndung verlief bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.