Religion Jüdische Kulturwochen trotzen Antisemitismus

Stuttgart / Caroline Holowiecki

Die Jüdischen Kulturwochen stehen bevor. Die Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg (IRGW) veranstaltet sie seit 2004 jährlich in Stuttgart. Zwischen dem 4. und dem 18. November gibt es 33 Veranstaltungen zum Thema „Aktuelle Herausforderungen für das europäische Judentum. 80 Jahre Pogromnacht – 70 Jahre Israel“.

Die Veranstalter möchten die 5000-Besucher-Marke knacken. Klappen soll das mit Höhepunkten wie der Ausstellung „1948“ zur Gründung des Staates Israel im Rathaus (5. bis 22. November), der Eröffnungsdiskussion mit Rabbinerin Elisa Klapheck, Autorin Gila Lustiger und anderen Gästen (5. November), einem Gespräch mit dem Antisemitismusbeauftragten des Landes, Michael Blume (6. November), einem Synagogenkonzert (11. November), einem Filmabend über Artur Brauner (13. November), Klezmer (15. November), einem Leonard-Bernstein-Programm (8. November) oder dem Auftritt des Schauspielers Ernst Konarek (14. November).

Wachsender Antisemitismus

Die Reihe fällt in eine Phase des steigenden Antisemitismus in Deutschland, stellt Barbara Traub, die Vorstandsvorsitzende des IRGW, klar. In Stuttgart spricht die Polizei zwar von einer sinkenden Zahl von Straftaten (2016: 15, 2017: neun), doch Traub betont: „Die Problematik besteht bei den Taten unterhalb der Strafgrenze.“ Im Internet etwa werde Judenhass „unverblümt und krasser formuliert“. Nicht zuletzt deswegen müssen Besucher, vor allem im Gemeindezentrum, mit Kontrollen und Polizeipräsenz rechnen.

Diese negativen Entwicklungen sollen offen thematisiert werden, denn „Antisemitismus betrifft die ganze Gesellschaft“, betont Traub. Außerdem wolle man das jüdische Leben in seiner Vielfalt präsentieren. „Wenige wissen wirklich über das aktuelle jüdische Leben Bescheid“, sagt Traub. Dabei zählt die IRGW 3000 Mitglieder, etwa 1900 allein in Stuttgart. Traub: „Wir sind ein Teil der Stadtgesellschaft.“

Das ganze Programm findet man online auf www.irgw.de/kulturwochen.