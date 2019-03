Ein Schrei nach Erlösung hallt durch die Kirche. Nach gut 2000 Jahren kommt Judas selbst zu Wort, dessen Name zum Fluch und zur Ikone des Verrats wurde. Aber ist er nicht gerade derjenige, der alle Schuld auf sich genommen hat? Was wäre denn gewesen, wenn er Jesus nicht ausgeliefert hätte – kein letztes Abendmahl, kein Judaskuss, kein Kreuz? Mit dieser Frage wird das Publikum in dem von den Schauspielbühnen in Stuttgart inszenierten Monolog „Judas“ von Lot Vekemans konfrontiert, der in der Hospitalkirche eine beeindruckende Premiere hatte.

Die erste Regiearbeit des neuen Intendanten Axel Preuß bildet zugleich den Auftakt zur neuen Reihe „Stadt als Bühne“. Vekemans tiefgründiges Ein-Personen-Stück ist prädestiniert dafür, den Theaterraum zu verlassen. Mit der evangelischen und katholischen Kirche haben die Schauspielbühnen ideale Partner gefunden. Die Kirchenräume sind „besondere Orte“, die auch Dramaturgin Susanne Schmitt begeistern. Von eindrücklicher Intensität ist schon der Anfang, wo Judas andächtig vor der Kreuzigungsszene in der evangelischen Hospitalkirche verharrt.

Da steht ein Mensch, der „eine unbekannte Geschichte erzählen möchte“, der Jesus am Lagerfeuer begegnet ist und seine Hoffnungen in den Meister und Messias gesetzt hat. Mit ein paar Witzen bringt er die Zuschauer auf seine Seite und spricht sie auch immer wieder ganz direkt an. Diese Interaktion mit dem Publikum macht den Charme der Vorführung aus.

Der junge Jörg Pauly vollbringt in der Rolle des Judas eine Meisterleistung. Seit Dezember musste er sich nicht nur 37 Seiten Text einprägen, sondern sich auch hineinfinden in die vielschichtige Rolle des Judas, den die niederländische Autorin über „seine Motive, sein Leiden, sein Leben und eigentlich über uns“ sprechen lässt“, wie es in der Ankündigung heißt. Schon bei den Proben hat Pauly gemerkt, dass das Stück alle berührt.

Das war nach der ausverkauften Premiere zu spüren, was den gastgebenden Pfarrer Eberhard Schwarz freute. Bis Spielzeitende gibt es elf Vorstellungen in neun Kirchen: von der Versöhnungskirche in Degerloch über die Domkirche St. Eberhard bis zur Andreaskirche in Obertürkheim. Aufgrund der großen Nachfrage wird „Judas“ im September erneut aufgenommen. Die nächste Aufführung ist am Sonntag, 10. März, um 18 Uhr in der Hospitalkirche. Erhältlich sind noch Restkarten.

Infos Mehr Details zu den Aufführungen gibt es auf www.schauspielbuehnen.de.