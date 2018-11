Gastrotipp Jetzt wird auch abends aufgetischt

Stuttgart / Rainer Lang

Gewohnte Bahnen wollten Pascal Schwer und Philipp Ruof in ihrem neuen Restaurant nicht einschlagen. Im Anfang des Jahres eröffneten „The Gardener’s Nosh“ in der Calwer Straße ist den ganzen Tag Frühstücken angesagt. Seit der Erweiterung des Lokals können die Gäste vom Frühstück direkt zum Abendessen übergehen. „Wir bieten jetzt ein Rundumpaket“, meint Schwer.

Im Oktober sind zu den rund 60 Plätzen im Erdgeschoss nochmals so viele im ersten Stock gekommen. Hier bieten Betriebsleiter Christos Andriopoulos und Yana Somleva dienstags bis samstags vor allem Abendessen an. Die Räume wurden saniert und neu möbliert. Eine Bar wurde eingebaut und die Küche ausgebaut. Stolz ist Schwer auf einen mehr als fünf Meter langen Tisch aus 6000 Jahre alter Mooreiche, an dem 20 Personen Platz finden.

Die Inhaber haben den Ehrgeiz, für das Dinner „Gerichte zu entwickeln, die nicht jeder anbietet“. Das Angebot reicht von Trüffelpommes und Cesar Salat über Spaghetti aus dem Parmesanlaib bis zu Speisen wie Garnelentatar und Spicy Beef Thai Style. Spezialität sind die „Noshes“, Kleinigkeiten ab 4,50 Euro. Diese sollen nicht nur für Vielfalt, sondern auch für ein Gruppenerlebnis beim gemeinsamen Bestellen sorgen. Für mehrere Personen ist auch das Kilo Wildgarnelen gedacht, das für 55 Euro zu haben ist. Wer es eher klassisch liebt, für den gibt es Rinderfilet oder den Salat mit Avocado und Mango.

Gut kommt offenbar an, dass alle Gerichte glutenfrei sind. Dieses Angebot werde auch beim Frühstück immer größer, erklärt Schwer. „Glutenfreie vegane Pancakes werden wahnsinnig gut angenommen“, sagt der 32-Jährige. Da alles frisch zubereitet werde, müssten sich die Gäste darauf einstellen, dass sie manchmal etwas länger warten müssten.

Durch die gute Resonanz fühlen sich die beiden Betreiber bestätigt in ihrer Entscheidung, ihr Lokal zu erweitern. Begonnen haben sie ihre gemeinsame Karriere im Heusteigviertel. Hier betreiben sie weiterhin das Restaurant „Le Pastis“.

Info www.thegardenersnosh.com