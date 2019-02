Verwaltung Jetzt soll eine Frau ins Amt

Stuttgart / dgr

Die Landeshauptstadt schreibt die Stelle von Sozialbürgermeister Werner Wölfle (Grüne) aus. Der Gemeinderat soll den neuen Beigeordneten für Soziales und Gesellschaftliche Integration am 23. Mai wählen – drei Tage vor der Kommunalwahl. Wölfles Amtszeit endet am 14. August. Er hat angekündigt, nicht mehr zu kandidieren. Am Mittwoch wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft im Klinikumsskandal gegen Wölfle wegen Untreue ermittelt. Daher gibt es Rücktrittsforderungen, zumal er zuletzt nur selten in Gemeinderatsgremien war. Die Ausschreibung der mit G 8 (Grundgehalt 10 600 Euro) besoldeten Stelle gilt als Formalie, da die anderen Fraktionen den Grünen ein Vorschlagsrecht einräumen. Sprecher der Grünen haben schon angekündigt, die Stelle mit einer Frau besetzen zu wollen.