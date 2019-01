Gebäude Jetzt sind die Bagger am Werk

Jetzt sind die Bagger am Werk

Stuttgart / Daniel Grupp

Rund 40 Jahre nach der Einweihung der Calwer Passage geht in Stuttgart ein Stück Geschichte zu Ende. Im vorigen Sommer haben schon Geschäfte und Lokale ihren Abschied gefeiert. Im Dezember wurde dann auch der Stadtbahnzugang für Passanten geschlossen.

Jetzt sind Baumaschinen dabei, die Gebäude an Rotebühlplatz und Theodor-Heuss-Straße zu entkernen. Der Abriss wird folgen. Die eigentliche Calwer Passage liegt hinter diesen Gebäuden. Sie wurde von 1975 an nach dem Vorbild der Mailänder Passage Vittorio Emmanuele erbaut und ist denkmalgeschützt. Sie soll erhalten bleiben und sogar vergrößert werden. Investor Ferdinand Piëch Junior kündigt für den Gebäudekomplex eine gemischte Nutzung aus Büros, Einzelhandel, Café und Wohnen an.

Der Teilabriss und Neubau steht seit längerem auf der Tagesordnung. Da deswegen keine langfristige Vermietung mehr möglich war, ist 2014 in der Passage die alternative Einkaufsmeile Fluxus entstanden, die gut angenommen wurde. Hier spielte sich ein munteres Nachtleben ab. Aus der erwarteten Nutzung von zunächst etwa drei Monaten wurden vier Jahre.