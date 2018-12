Medizin In Rekordzeit einen Kreißsaal gebaut

Stuttgart / Melissa Seitz

Elfriede Lochstampfer strahlt. Die leitende Hebamme in der Frauenklinik des Klinikums Stuttgart steht in einem Raum mit strahlend-oranger Wand, um sie herum die modernsten Möbel und Geräte, die man für eine Geburt benötigt, von der Decke hängt ein buntes Tuch und auf dem Regal sitzt der Storch. Voraussichtlich ab diesem Montag können genau in diesem Raum Frauen Kinder zur Welt bringen.

Das Klinikum hat in der Frauenklinik im Olgahospital in Rekordzeit einen neuen Kreißsaal gebaut. Zuvor diente der Raum als Warte- und Entspannungszimmer für Schwangere. „Wenn noch nicht ganz klar ist, ob bald die Wehen einsetzen oder nicht, halten sich die Frauen darin auf“, erklärt der ärztliche Direktor der Klinik, Ulrich Karck.

Der Raum musste jetzt – nicht ganz freiwillig – für einen Kreißsaal weichen. Denn: Im Stuttgarter Charlottenhaus werden vom 1. Januar 2019 an keine Kinder mehr auf die Welt kommen. Bei dem Babyboom, der in Deutschland zurzeit herrscht, blieb diese Entscheidung nicht ohne Folgen. Schnell war klar: Im Olgahospital muss in Sachen Geburtshilfe aufgestockt werden. „Wir rechnen bis Jahresende mit 3500 Geburten in unserer Klinik“, berichtet Klinikum-Geschäftsführer Alexander Hewer. Dass die Geburtenzahl abnimmt, erwartet Karck nicht.

Die Zeit drängte also. Was normalerweise neun Monate dauern würde, hat das Klinikum in fünf Wochen geschafft. Der alte Entspannungsraum wurde komplett entkernt, es wurden 750 Meter Kabel verlegt und unter Hochdruck neue Geräte und Möbel platziert. Der sechste Kreißsaal kostete 250 000 Euro. Pro Jahr und pro Saal können 650 Kinder auf die Welt kommen, im Klinikum wären das jährlich 3900 Entbindungen. Vielleicht reiche aber auch diese Kapazität bald nicht mehr aus. „Wer weiß, vielleicht sind wir in drei Jahren wieder an demselben Punkt“, scherzt Ulrich Karck.