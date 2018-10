Polizei In die Hand geschossen

Stuttgart / eb

Ein 36-jähriger Mann hat sich am Donnerstag vermutlich durch den Schuss einer Schreckschusswaffe an der Hand verletzt. Der Mann war gegen 17.40 Uhr mit seinem 21-jährigen Begleiter in Stuttgart-Hedelfingen unterwegs. Kurze Zeit später hörten Zeugen eine Explosion. Der 36-Jährige alarmierte selbst die Polizei und teilte mit, er hätte massive Fingerverletzungen und brauche Hilfe. Ein Großaufgebot an Polizei und Sanitäter machte sich auf den Weg. Die Polizei fand vor Ort eine Schreckschusswaffe. Vermutlich hat sich der Mann versehentlich in die Hand geschossen. Die Ermittlungen laufen jedoch weiter.

Eine Erlaubnis zum Mitführen der Waffe konnte der 36-Jährige nicht vorweisen. Er muss nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz mit einer Strafanzeige rechnen.