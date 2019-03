Tourismus Immer mehr Chinesen reisen nach Stuttgart

Stuttgart / Moritz Clauß

Der Tourismusbranche in Stuttgart geht es weiterhin gut: 2018 stieg die Zahl der Übernachtungen auf 3,91 Millionen – ein Anstieg um 3,4 Prozent. Deutschlandweit liegt Stuttgart unter den Großstädten damit laut der Stuttgart-Marketing GmbH auf Platz 8. In der Region war das Wachstum noch höher: Die Zahl der Übernachtungen stieg dort um 3,6 Prozent auf erstmals über 9 Millionen.

Im Umland stiegen die Zahlen in Ludwigsburg und Esslingen am stärksten. „Das sind so ein bisschen die Motoren der Region“, sagt Armin Dellnitz, Geschäftsführer von Stuttgart-Marketing.

Stuttgart wiederum könne sich bei den Besucherzahlen natürlich nicht mit Städten wie Hamburg messen. Mit Blick auf die vollen Innenstädte von Rom oder Barcelona sieht Dellnitz das aber auch positiv: „Wir sind von diesen Zuständen weit entfernt.“ Es sei wichtig, Kritik nicht einfach abzutun – etwa bei der Diskussion darüber, ob der Esslinger Weihnachtsmarkt überlaufen sei.

31 Prozent der Übernachtungsgäste kamen 2018 aus dem Ausland – ihr Anteil ist seit Jahren relativ stabil. Die meisten ausländischen Besucher waren US-Amerikaner. Sie sorgten 2018 für 163 117 Übernachtungen. Dahinter folgten Gäste aus der Schweiz (144 833), Großbritannien und Nordirland (71 352) sowie China und Hongkong (68 554).

„Der asiatische Markt hat sich in Stuttgart etabliert“, sagt Thomas Schwarz, Leiter des Statistischen Amtes der Stadt. Weil die chinesischen Besucher gerne mit ihren Mobilgeräten bezahlen, will die Stuttgart-Marketing GmbH die Verbreitung der in China beliebten Bezahldienste „Alipay“ und „WeChat Pay“ vorantreiben. Ende 2018 wurden die Bezahlangebote in den ersten Lokalitäten eingeführt, 2019 sollen weitere folgen. Besonders beliebt bei den Gästen aus Asien ist das Mercedes-Benz-Museum: Jeder achte Besucher des Museums kam im vergangenen Jahr aus China.

Innerhalb der nächsten fünf Jahre sollen für die Besucher in Stuttgart rund 3000 neue Zimmer entstehen. In der Landeshauptstadt gibt es bereits über 21 000 Schlafgelegenheiten – dazu zählen Hotelbetten sowie Stell- und Zeltplätze auf Campingplätzen. Die durchschnittliche Bettenauslastung lag 2018 bei 50,3 Prozent. Ob die Übernachtungszahlen weiter steigen, hängt auch von der Konjunktur ab. „Wenn die Wirtschaft hustet, wird der Tourismus genauso husten“, sagt Armin Dellnitz.