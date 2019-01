Stadtplanung Ideen für das Stuttgart der Zukunft

Von Daniel Grupp

Bürger sollen bei der Stadtplanung mitreden dürfen, Ideen entwickeln und Vorschläge einbringen. In Stuttgart werden sie bei verschiedenen Projekten eingeladen. Äußern sie sich allerdings unaufgefordert, kann dies zu Irritationen führen. Das zeigt sich beim Verein „Aufbruch Stuttgart“ um den SWR-Moderator Wieland Backes und den Architekten Arno Lederer, der, am Thema Opernsanierung festgemacht, das Zentrum der Landeshauptstadt neu gestalten möchte: „Es geht um das Stuttgart der Zukunft“, sagte Backes am Dienstag im Technischen Ausschuss des Gemeinderats, wo er und Lederer die Ergebnisse eines Ideenworkshops zum Kulturquartier präsentierten.

In der Sitzung wurde auch eine offizielle Bürgerbeteiligung präsentiert. Die Stuttgarter sollten Anregungen machen für die Ausschreibung des städtebaulichen Wettbewerbs „Neuer Stadtraum B 14“. Mit der Bundesstraße, die je nach Blickwinkel mal als Stadtautobahn, mal als Kulturmeile bezeichnet wird, hatte sich anfangs auch der „Aufbruch“ befasst, den prominente Kulturschaffende wie die Leiterin des Landesmuseums, Cornelia Ewigleben, und die Leiterin des Kunstmuseums, Ulrike Groos, mitgegründet haben. Inzwischen wurde das Themenfeld auf das Kulturquartier erweitert. Beide Initiativen haben gemeinsam, dass sie das Trennende der Straße überwinden und die Belastung durch die mehr als 100 000 Autos am Tag reduzieren wollen.

Nach einigen spektakulären Aktionen auf der B 14 hat der „Aufbruch“ im vorigen Jahr durch renomierte Architekturbüros Ideen für die Innenstadt zwischen König- und Konrad-Adenauer-Straße bis zur Planie beim Alten Schloss entwickeln lassen. Diese Ideen wurden vier Stunden lang im Ausschuss diskutiert. Querbeet erhielten die Initiatoren Lob für ihr Engagement und viel Beifall von den voll besetzten Besucherrängen. Aber auch Skepsis wurde laut.

Einen Tunnel für die B 14 und eine dritte Spielstätte (neben Oper und Schauspielhaus) für die Staatstheater Stuttgart sind Kernforderungen. Derzeit ist geplant, dass nach einer Generalsanierung des Opernhauses wieder Ballett und Oper in den Littmannbau zurückkehren werden. „Aufbruch“ schlägt aber den Neubau der Oper vor, der fast 110 Jahre alte Littmannbau soll moderat saniert werden. „Die Sanierung der Oper ist ein Irrweg“, sagte Backes. Durch den Neubau soll das gesamte Kulturquartier aufgewertet werden. „Nicht nur für Opernbesucher, sondern für alle, die sich dort aufhalten wollen“, so Backes.

Architekt Lederer vermutet, dass die Generalsanierung samt vorherigem Interimsspielort bei den Wagenhallen vermutlich teurer werde als eine maßvolle Sanierung plus Neubau. Es lasse sich leicht eine Schule samt Turnhalle bauen, wenn man bei der Oper 50 Millionen Euro einspare, meinte Lederer. Er spielte damit offenkundig auf die von ihm immer wieder geforderte Verlegung oder Verschiebung des Katharinenstifts an. „Der Schulstandort ist da nicht gut.“ Dort sehen die „Aufbruch-Architekten“ nämlich einen möglichen Standort für ein neues Opernhaus.

Weitere Standorte sind der Akademiegarten hinter dem Neuen Schloss und das Gebäude der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) an Anfang der Königstraße (Hausnummer 1 bis 3).

OB Fritz Kuhn (Grüne) hob indes hervor, dass das Kulturquartier der Stadt, „weit über den von Ihnen beschriebenen Raum hinausgeht. Die Konzentration auf den Punkt rund ums Staatstheater greift nicht.“ Er erinnerte an den maroden Zustand des Littmannbaus und warnte vor weiterem Zeitverlust. Zudem sei Konsens, das Dreispartenhaus am jetzigen Ort zu belassen. Er bezweifelt, dass ein Neubau günstiger als die Sanierung ist. Schließlich müsse die alte Oper dennoch saniert werden. Auch gelte es, eine Lösung für die Werkstätten finden. „Das Gebäude der LBBW an der Königstraße ist das teuerste Grundstück, das wir überhaupt haben.“ Aus städtischer Sicht spricht gegen die Bebauung des Akademiegartens, dass die Fläche wichtig für die Frischluftzirkulation und das Stadtklima ist.

Die Gemeinderatsfraktionen reagierten gemischt auf die Vorschläge. Viel Lob fürs Bemühen, aber inhaltlich reagierten Alexander Kotz (CDU) und Andreas Winter (Grüne) verhalten. Die Generalsanierung der Oper soll weiterhin Vorrang erhalten. Wobei kein Blankoscheck ausgestellt werde, sagte Kotz. Martin Körner (SPD) und Hannes Rockenbauch (SÖS-Linke-Plus) zeigten indes ihre Skepsis gegenüber der vorgeschlagenen Interimsoper bei den Wagenhallen. Noch sei keine Entscheidung gefallen. Die Stadt wird nun prüfen, ob sich die „Aufbruch-Vorschläge“ überhaupt realisierbar sind.