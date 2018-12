Kriminalität Holzstapel gehen in Flammen auf

Stuttgart / Daniel Grupp

Auf Stapel mit Brennholz, die in Gehölzen gelagert sind, scheinen es ein oder mehrere Brandstifter abgesehen zu haben. Allein im Rems-Murr-Kreis brannten seit 24. Oktober 15 Holzstapel, berichtet Rudolf Biehlmaier, Pressesprecher am Polizeipräsidium Aalen. Wobei sich die Vorfälle offenbar im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Fellbach häufen.

Falls ein Serientäter am Werk ist, macht er nicht vor Kreisgrenzen halt. Denn auch bei Esslingen und in Stuttgarter Vororten haben in den vergangenen Wochen Holzstapel gebrannt. Zuletzt auf der Wangener Höhe zwischen den Vororten Hedelfingen und Wangen. Dort gingen etwa 4,5 Raummeter Holz in Flammen auf. Bei der Suche nach dem Täter war sogar ein Hubschrauber im Einsatz. Die Feuer würden oft spät entdeckt und das Gelände sei meist schwer zugänglich, erläutert Biehlmaier die Schwierigkeit, die Verursacher zu fassen.

Man dürfe ohnehin nicht automatisch darauf schließen, dass es sich um einen Serientäter handelt, sagt ein Stuttgarter Polizeisprecher. Es können auch ein Zufall sein oder es könnten Nachahmungstäter am Werk sein.

Kein Zusammenhang scheint zum Brand auf einer Kompositieranlage in Filderstadt zu bestehen. Die Polizei geht von einer Selbstentzündung des Schnittguts aus. Der Brand war am Sonntagvormittag entdeckt worden. Erst gegen 20 Uhr ist die Feuerwehr, bis auf eine Brandwache, abgerückt.