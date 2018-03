Hochschulranking Hohenheim ist die beliebteste Universität

Stuttgart / eb

Die Universität Hohenheim ist laut Studycheck.de die beliebteste Hochschule in Baden-Württemberg. Sie landete im Ranking des nach eigenen Angaben größten Hochschulbewertungsportals in Deutschland vor Einrichtungen wie der Uni Mannheim, dem Karlsruher Institut für Technologie und der Uni Kon­stanz. Bundesweit liege zudem nur die Europäische Viadrina-Universität in Frankfurt/Oder vor Hohenheim, heißt es in einer Mitteilung. Zur Erstellung seines Rankings hatte das Portal 45 000 Erfahrungsberichte von Absolventen und Studierenden aus dem Kalenderjahr 2017 ausgewertet.

Die Uni hat noch mehr Grund zur Freude: Ihr Rektor Stephan Dabbert wurde vom Deutschen Hochschulverband erneut zum beliebtesten Rektor im Land gewählt. Im bundesweiten Ranking landete der Unichef auf Platz zwei.