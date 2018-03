Geschichte Historiker: Stammheimer Gerichtssaal erhalten

Stuttgart / epd

Der Leiter des Hauses der Geschichte in Stuttgart, Thomas Schnabel, wirbt für den Erhalt des Gerichtssaals in Stuttgart-Stammheim. Dort fand in den 1970er Jahren der Prozess gegen die Anführer der Roten Armee-Fraktion (RAF) statt, der Ort sei ein „zentraler Bestandteil bundesrepublikanischer Geschichte“, sagte Schnabel am Dienstag dem SWR. Das Gebäude soll jetzt allerdings abgerissen werden.

Nach Schnabels Überzeugung dürfen nicht „einfach sang- und klanglos die Abrissbagger anrücken“. Auch wenn der Erhalt des Gebäudes teuer sei, könnte es das wert sein, um dort Besuchergruppen zu empfangen. Die RAF-Ausstellung des Hauses der Geschichte habe gezeigt, dass das Thema Terrorismus die Menschen mobilisiere.