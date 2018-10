Produktion Heinzelmännchen feiern Comeback im Kino

Waiblingen / Tilman Baur

Gemäß der Ballade von August Kopitsch waren die Heinzelmännchen einst fleißige Helfer der Menschen, bevor sie für immer im Erdreich verschwanden. Im kommenden September kommen sie wieder – zumindest in die deutschen Kinos. Verantwortlich für die Rückkehr ist eine Ko-Produktion des Berliner Unternehmens Akkord Film mit dem Waiblinger Animationsstudio Seru Film.

Mit den „Heinzels“ erfüllt sich Produzent Dirk Beinhold von Akkord Film einen Kindheitstraum „Ich habe mir als Kind immer vorgestellt, wie es wäre, wenn so ein Heinzelmännchen an meinem Bett auftaucht“, so Beinhold. Aus dem Männchen wurde im Laufe der Ideenfindung ein Heinzelmädchen – Helvi nämlich, die Protagonistin des Films. Helvi taucht aus dem Heinzel-Versteck unter der Erde auf und geht ihren Weg im Reich der Menschen. „Es geht darum, dass man seinen eigenen Weg gehen kann, wenn man an sich glaubt und auf die Hilfe von anderen vertraut“, sagt Dirk Beinhold.

Zwei Jahre dauert die Produktion, im April 2017 ging es los, im kommenden Frühjahr soll das Werk abgeschlossen sein. „Zuerst hat man nur das Buch, dann tastet man sich langsam an die konkreten Figuren heran“, erklärt Sebastian Runschke, Geschäftsführer von Seru Film. Jetzt laufe die Produktion heiß. Es seien 120 Menschen am Film beteiligt. Sie animieren insgesamt 70 Figuren und 400 Gegenstände und bauen 700 Effekte in 1333 Szenen ein.

Im Moment befinde man sich in einer spannenden Phase, in der man erstmals die fast fertigen Bilder zu sehen bekomme, sagt Runschke. „Von der Komplexität, dem Look und der Ästhetik ist es unser bislang anspruchsvollstes Projekt“, erzählt er weiter. Der Film kostet sechs Millionen Euro, 150 000 Euro steuert die Filmförderung des Landes bei.

Die Erwartungen sind hoch. „Wir hoffen auf eine Million Kinobesucher“, sagt Dirk Beinhold. Am Glauben der Macher ans eigene Projekt jedenfalls werden „Die Heinzels“ nicht scheitern: „Das wird der beste deutsche Animationsfilm“, ist Dirk Beinhold überzeugt.