Investition Grünes Licht für Klinik-Neubauten

Stuttgart / Tilman Baur

Die Stadt kann die Planung von drei Häusern des Katharinenhospital-Neubaus weiter vorantreiben. Der Gemeinderat hat dem Nutzungskonzept in seiner letzten Sitzung grünes Licht gegeben und gleichzeitig das Raum- und Funktionsprogramm für die Häuser bestätigt. Bereits im Krankenhaus-Ausschuss hatte es große Zustimmung für das Projekt gegeben.

Der Neubau befindet sich am Standort Mitte des Klinikums Stuttgart in der Kriegsbergstraße und ist der letzte große Meilenstein in einer Reihe von Klinik-Neubauten am selben Standort, zu der außer dem Katharinenhospital das Versorgungszentrum, das Olgahospital mit Frauenklinik und das Zentrum für Seelische Gesundheit gehören.

Der gesamte Neubau des Katharinenhospitals kostet 753 Millionen Euro, die drei Häuser 442 Millionen. Auf 37 000 Quadratmetern sollen die unterschiedlichsten Funktionen unterkommen: Pflege- und Intensivstationen, Urologie, Radiologie, Reinigung und Logistikversorgung, HNO, Logo- , Physio- und Ergotherapie, neurologische Ambulanzen und neurologische Tagesklinik, die zentrale Notaufnahme und die Sterilgutversorgung.

Das erste der drei Häuser des neuen Katharinenhospitals soll schon im Jahr 2025 fertiggestellt sein, die beiden anderen erst im Jahr 2028.