Kultur Große Show mit einem Schuss Erotik

Von Raimund Weible

Aus den Lautsprechern ertönt „Dream on“ von Aerosmith. Indra und Alex wiegen sich melancholisch im Takt, schmiegen sich aneinander, lösen sich und explodieren förmlich in einem leidenschaftlichen Tanz, mit Hebefiguren und anderen akrobatischen Einlagen. Ein Tanz, der die dunklen Seiten der Liebe, den Schmerz, das Leid, anschaulich macht.

Der Auftritt von Indra und Alex ist einer der Höhepunkte in der neuen Show des Friedrichsbau-Varietés auf dem Pragsattel. Am Freitagabend war Premiere der „Grande Revue“ mit zahlreichen prominenten Gästen. Eine Revue, zeitgenössisch interpretiert, mit viel Glamour und von großstädtischem Charakter.

Ein anderer Höhepunkt spielt sich direkt vor der Pause des zweistündigen Spektakels ab. Cécile und Roman, das „Duo Strapaten“ aus Frankreich, schweben an Bändern über einer gefüllten Badewanne, tauchen ins Wasser ein und ziehen sich abwechselnd wieder in die Höhe. Eine extravagante Nummer, die bei aller technischer Anstrengung leicht und sinnlich wirkt.

Ständiger Kleiderwechsel

Diese Nummern sind eingebettet in eine Show mit opulenten Bildern. In ausgefallenen, viel nackte Haut zeigenden Kostümen wirbeln die fünf britischen „Vegas Showgirls“ über die Bühne. Vor jedem Auftritt wechseln die Ballettdamen ihre Outfits. In goldenen Fächerkleidern malen sie, unterstützt von einer exzellenten Lichttechnik, fast unwirkliche, traumhafte Bilder auf die Bühne: ein Augenschmaus. Dann wieder erscheinen sie in schwarzen, figurbetonten Bodys und eskortieren die stimmgewaltige Sängerin Cassie McIvor, die dem Abend mit dem Song „Big Spender“ das Motto vorgibt: „Let me show you a good time.“

Im weiteren Verlauf imponiert die rothaarige Sängerin zwar mit ihrer Stimme, ihrer Präsenz und ihrer Harmonie mit den Balletttänzerinnen, jedoch wirken die anderen Songs allzu beliebig und wenig begeisternd. Es fehlen Lieder mit zündenden Melodien und so springt der Funke zum Publikum nur selten über.

Von Extraklasse gleichwohl sind alle Auftritte der Akrobaten und Artisten. Anastasiia Potorochenko gelingt eine erstaunliche Synthese aus Luftakrobatik und Kontorsion. Sie verbiegt ihren Körper selbst in großer Höhe an Bändern hängend auf unglaubliche Weise und zeigt dennoch keine Anzeichen von Anstrengung.

Die Kukharenko-Brothers aus der Ukraine nutzen die Sprossen ihrer Leitern für eine imponierende Demonstration ihres Balance-Vermögens. Sie turnen an den Leitern, als stünden die Geräte fest verankert im Boden. Sie treten mit bloßem Oberkörper auf, der Blick fällt auf imposante Muskeln. Am Ende teilen sie sich eine Leiter für ihre akrobatische Übungen, die das Publikum mit Klatschen begleitet.

Brillant ebenfalls der Auftritt des israelischen Künstlers Amit Kenig. Er lässt seine Stäbe in irrsinnigem Tempo wirbeln und erzeugt damit grandiose optische Effekte.

Dieses Niveau der Künstler erreicht Mr. C, der von seinem Diener Bubbles begleitet wird, bei weitem nicht. Der Gastgeber und Zeremonienmeister vergreift sich im Ton, die sexuellen Anspielungen sind allzu plump, eignen sich allerhöchstens für einen schwülstigen Männerabend. Und die Gags kommen häufig im Saal nicht an. Amüsant allenfalls die Einlage mit einer Blondine aus dem Publikum, die Mr. C dazu bringt, seinen Cadillac zu fahren. Und die junge Frau zeigt einiges Geschick bei ihrem Auftritt.

Trotz einiger Mängel ist Haus-Regisseur Ralph Sun ein Spektakel gelungen, das den guten Ruf des Friedrichsbau-Varietés unterstreicht. Eine Revue, die mit attraktiven Darstellern, fabelhafter Akrobatik und einem guten Schuss Sex, der Wärme in der kalten Jahreszeit verspricht.