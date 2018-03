Stuttgarter Neckartor Greenpeace-Aktivisten demonstrieren für saubere Luft

Stuttgart / dl

Mit einer Performance haben Umweltschützer am Montagmorgen in Stuttgart für Fahrverbote demonstriert.

Vor der Verhandlung über Fahrverbote am Donnerstag am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig haben Greenpeace-Aktivisten am Stuttgarter Neckartor mit einer Performance für saubere Luft auf Deutschlands Straßen protestiert. 40 Umweltschützer, die weiße Ganzkörperanzüge trugen, stellten am Montagmorgen auf der gesperrten B 14 eine Gruppe Atemwegserkrankter dar. „Die Bundesregierung drückt sich davor, schmutzige Autos aus Innenstädten fernzuhalten“, kritisierte Niklas Schinerl, Verkehrsexperte bei Greenpeace. Dabei seien Gesundheitsrisiken durch Stickoxide vor allem für Kinder in mehreren Studien nachgewiesen. „Bereits ein um zehn Mikrogramm erhöhter Wert steigert die Wahrscheinlichkeit für ein Kind, an Asthma zu erkrankten, um 15 Prozent“, so Schinerl. Am Neckartor sei der Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft 2017 um 30 Mikrogramm überschritten worden.

Unabhängig von der Gerichtsverhandlung in Leipzig fordert Greenpeace von der Bundesregierung die Einführung der Blauen Plakette.Den Autofahrern könne man keinen Flickenteppich an Fahrverboten zumuten, sagte der Verkehrsexperte zur Begründung. Die Stickoxid-Werte würden bundesweit in 70 Städten überschritten.