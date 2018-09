Gastro-Tipp Glutenfrei und trotzdem sexy

Stuttgart / Rainer Lang

In den sozialen Netzwerken hat es schon vor der Eröffnung begeisterte Kommentare gegeben: Glutenfreie Produkte liegen im Trend. Eine große Auswahl bietet die neue „Patisserie Isabella“ mit Ladenverkauf und Café in der Calwer Straße an. Der „besondere Charme“ der Stuttgarter Flaniermeile hat es Dominic Krätz angetan. „Es war nicht einfach, in der Innenstadt einen guten Standort zu finden, der bezahlbar ist“, sagt der Geschäftsführer.

Seine Mutter Isabella gründete in Düsseldorf die erste glutenfreie Patisserie und Bäckerei, die sich auf glutenfreie sowie größtenteils auch laktosefreie und vegane Produkte spezialisiert hat. Für Isabella Krätz war das Selbsthilfe, da sie unter Zöliakie leidet und auf Gluten verzichten muss. Das Klebe-Eiweiß ist in den meisten Getreidesorten enthalten.

Die Firmengründerin ist leidenschaftliche Bäckerin. Sie wollte Backwaren herstellen, die „in Optik und Geschmack den Produkten des traditionellen Bäcker- und Konditorhandwerks in nichts nachstehen“. Alissa Schwarz war von den Leckereien so begeistert, dass sie der Familie Krätz vorschlug, eine Filiale in Stuttgart zu eröffnen. Nun leitet die 37-Jährige, die ebenfalls an Zöliakie erkrankt ist, die Filiale.

Begeistert ist auch Fernsehkoch Tim Mälzer. Dem Betrieb gelinge es, „gesundheitsorientierte Backkunst sexy zu verkaufen“. Das Sortiment umfasst 50 verschiedene Törtchen und Petit-Fours, vom Maracuja-Mousse-Törtchen bis zum White-Chocolate-Cheesecake. Dazu kommt Herzhaftes, wie italienische Focaccia, Quiches und Sandwiches, sowie viele Brotsorten. Alles wird in Düsseldorf gefertigt, nach Stuttgart geliefert und hier zum Teil fertig gebacken.

„Unser Qualitätsanspruch ist hoch“, sagt Krätz. „Wir verwenden tolle Rohstoffe, von Mehlen in Bioqualität über französisches Fruchtpüree bis zu hochwertiger Schokolade“, erklärt der 31-Jährige. Der frühere Investmentbanker legt Wert auf das Ambiente. So ist der schmale Raum mit acht kleinen Tischen nach Vorgaben eines holländischen Designers gehalten.

Info www.isabella-patisserie.de