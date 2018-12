Universität Gleichstellung beginnt in den Köpfen

Stuttgart / Caroline Holowiecki

Am 26. Mai 2019 sind die Baden-Württemberger wieder aufgerufen, ihre Gemeinderäte zu wählen. Männer wie Frauen, selbstverständlich. Oder nicht? Tatsächlich dürfen deutsche Frauen erst seit 100 Jahren wählen. Die Geburtsstunde des Frauenwahlrechts am 12. November 1918 war der Aufruf an das deutsche Volk vom Rat der Volksbeauftragten. Ein zentraler Teil dessen: die Proklamation einer Wahlrechtsreform, die das Wahlrecht für Frauen beinhaltete. Wenig später trat das Reichswahlgesetz mit dem aktiven und passiven Wahlrecht für alle in Kraft. Frauen konnten ab dem 19. Januar 1919 reichsweit wählen und gewählt werden.

Darauf macht die neue Ausstellung „Menschenrechte haben kein Geschlecht. 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland“ in der Stuttgarter Universitätsbibliothek aufmerksam. Initiiert wurde sie im Uni-Gleichstellungsreferat. Die kleine Schau stellt neun Pionierinnen in den Vordergrund. Vorgestellt werden etwa Louise Otto-Peters, Begründerin der bürgerlichen Frauenbewegung, die Autorin Hedwig Dohm, die Zeitgenossinnen in der Schrift „Der Jesuitismus im Hausstande“ bereits 1873 ermunterte, das Stimmrecht zu fordern, oder Clara Zetkin, die auf der Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz 1910 in Kopenhagen den internationalen Frauentag durchboxte.

Die Ausstellung macht deutlich: Die Gesellschaft ist noch nicht am Ende des Weges angekommen. Man muss sich nur vor Augen führen, dass deutsche Frauen bis 1977 ohne die Erlaubnis des Gatten nicht arbeiten durften. „Gleichstellung und Gleichberechtigung müssen in den Köpfen stattfinden“, so Nicole Radde, die Uni-Gleichstellungsbeauftragte, bei der Vernissage. Sie richtet das Wort an das – fast ausschließlich – weibliche Publikum. „Seien Sie selbstbewusst und wagen Sie, neue Wege zu gehen.“

Info Die Ausstellung ist bis zum 16. Dezember kostenfrei im Foyer der Unibibliothek zu besichtigen.