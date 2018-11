Gastro-Tipp Geschmackserlebnis mit Blutwurst

Stuttgart / Rainer Lang

Die Touristiker vom Land Baden-Württemberg haben das Althoff Hotel am Schlossgarten in diesem Jahr bereits zwei Mal ausgezeichnet. Das Haus erhielt das Label „Empfohlenes Weinhotel Baden-Württemberg“ und die dazugehörige Weinwirtschaft, die das Hotel mit dem Weingut Franz Keller vom Kaiserstuhl als Partner betreibt, ist zu einer von 13 empfohlenen „Weinsüden-Vinotheken“ im Land erkoren worden. Den Mitarbeitern des zur Wirtschaft gehörenden Shops wird viel Wissen um den Wein attestiert.

Parallel dazu sind Stefan Kientz und Karol Bernacki in diesem Jahr mit einem neuen Food- und Bar-Konzept angetreten, um das bislang etwas biedere Image des kulinarischen Angebots der Weinstube aufzupeppen. Schwung soll Kientz als neuer Küchenchef in die Weinwirtschaft bringen und Bernacki als Barchef in die John-Cranko-Lounge nebenan.

Der junge Koch interpretiert Traditionelles neu, bringt aber auch den klassischen Zwiebelrostbraten auf den Tisch. Bei seiner „badisch-elsässischen Küche mit internationalem Einschlag“, setzt Kientz auf Regionalität der Zutaten. Der 30-Jährige schätzt „ganz Einfaches“. Ihm genügt eine Blutwurst, um daraus mit Kartoffelpüree, karamelisiertem Apfel und Zwiebeln ein besonderes Geschmackserlebnis zu zaubern.

Kientz, der von 2014 bis 2016 schon im Hotel am Schlossgarten arbeitete, nimmt traditionelle Zutaten wie Karotte und Lauch für seine moderne Küche mit leichten Gerichten. Die Kalbsbacke wird mit Kohlrabi, Spinatknöpfle und Urkarotte (28 Euro) und die Barbarie Entenbrust mit körnigem Hüttenkäse und Kichererbsen (27,50) serviert. Überraschend ist auch die Auswahl der Beilagen. Zum Kabeljau werden Alblinsen, Grünkohl und Blutwurst kredenzt.

Auch bei den Desserts lotet Kientz neue Kombinationen aus, wie Weinbergpfirsiche mit weißer Schokolade und Rauchmandel. Die Weinkarte lässt mit 190 Positionen keine Wünsche offen. Für die Vorweihnachtszeit hat sich der Koch, der auch für das Leysieffer Café am Schlossgarten verantwortlich ist, etwas Neues einfallen lassen: die Gans to Go. Diese brutzelt Stefan Kientz mit seinem Team auf Bestellung auch fürs heimische Esszimmer.

Und nebenan wartet Karol Bernacki mit ungewöhnlichen Eigenkreationen auf. Die Essenzen für seine Cocktails setzt der 29-Jährige selbst an, serviert seine Drinks ab und zu im Apothekerfläschchen und mischt auch mal Ahoi Brause in seine Cocktailkreationen. Die Lust am Experimentieren und Kombinieren haben die beiden Neuen gemeinsam.

Info www.hotelschlossgarten.com