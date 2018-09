Tradition Gaudi auf dem Tanzboden

Von Rainer Lang

Schon um 19 Uhr am Donnerstag ist kein Platz mehr frei. Das Festzelt des Historischen Volksfests auf dem Schlossplatz ist voll. Gerade führen der Stuttgarter Spielkreis und die Trachtengruppe aus Neckartailfingen traditionelle Tänze auf. Die Stimmung ist blendend. Vor dem Eingang machen die Musiker der Kapelle „Die Echterdinger“ Pause. Ihre Schicht hat um 17 Uhr begonnen und endet um 22 Uhr. Ihre Aufgabe ist es, nicht nur Stimmung zu machen, sondern die Leute auch zum Tanzen auf dem dafür eingerichteten Tanzboden zu animieren.

Ihr Repertoire an historischem Liedgut aus Schwaben ist groß genug für ein abendfüllendes Programm. „Normalerweise machen wir Egerländer-Musik“, erklärt Kapellmeister Willi Wörz. Anhand der Vorgaben von Wulf Wager, dem Initiator des Historischen Volksfests auf dem Schlossplatz, hat sich die Gruppe ins Volkslied eingearbeitet. Der Brauchtumsexperte kann aus einem riesigen Repertoire schöpfen. Seit seiner Jugend ist er mit dem alten Liedgut vertraut. Wagers Vater war Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft für Heimat- und Volkstumspflege in Baden-Württemberg.

„140 Stücke haben wir uns draufgeschafft“, erklärt Posaunist Markus Kurz. Auch seine übliche Tracht hat der 31-Jährige eingetauscht gegen „Klamotten vom Theaterausstatter“. In Knickerbockerhosen, Hemd und Weste tritt er mit seinen gut ein Dutzend Kollegen auf und stimmt Volksliedhits an wie „Auf‘m Wase graset d‘Hase“. Sobald „Die Echterdinger“ zu spielen beginnen, füllt sich die Tanzfläche. „Dass das so gut ankommt, hätte ich gar nicht gedacht“, meint Kurz. „Das Konzept geht auf“, sagt er anerkennend. „Die Leute schätzen die Gemütlichkeit wie vor 30 Jahren“, so Wörz. „Hier wird gegessen, getrunken und kräftig getanzt“, sagt der 58-Jährige.

Nicht zweimal bitten lässt sich Sonja Kromer, die „aus purer Neugier“ gekommen ist. Die Schauspielerin vom Dialogtheater tanzt gern zur Volksmusik. Mit ihren strohblonden Haaren zieht sie die Blicke auf sich. Sie traut sich als Frau auch alleine auf den Tanzboden und genießt die Gaudi im Zelt. „Ich bin auf der Schwäbischen Alb geboren, da ist so etwas gang und gäbe“, meint die Erzieherin.

Die Mehrzahl der 1500 Gäste ist am frühen Abend noch etwas verhalten und lässt sich auch nicht von der Gruppe ausländischer Studenten von der Universität Hohenheim zur Polonaise animieren. Als gebürtige Wienerin tanzt Deutschdozentin Emma Welck-Sing für ihr Leben gern. Die 73-Jährige führt ihren Schüler Malik Olaoye aus Nigeria auf dem Tanzboden in die Kunst des Walzertanzens ein. Der 21 Jahre alte Student der Agrarwirtschaft schlägt sich wacker. Es macht ihm mächtig Spaß. Organisiert hat den Ausflug ins Festzelt zum Abschluss des Sprachkurses Valentin Henzler vom Sprachenzentrum der Uni Hohenheim. „Im Kurs haben wir die historischen Hintergründe behandelt“, erklärt der 38-Jährige.

Der Trachtenverein aus Stuttgart-Zuffenhausen hat seinen wöchentlichen Tanzabend ins Festzelt verlegt. Der Ehrenvorsitzende Herbert Schneider wundert sich, „dass so viele Leute auf dem Tanzboden mitmachen, die nicht vom Metier sind“. Selbst der Eingangsbereich wird am Abend zum Tanzen genutzt.

Anna Schülein schaut lieber erst einmal zu. Die 24-Jährige ist mit ihren Freunden gekommen. „Ich finde es angenehm, dass hier alles kleiner und ruhiger ist“, sagt sie. Völlig hingerissen ist William Richard. Der 36-jährige Australier ist zu Besuch bei seiner Schwester Lydia. Die beiden haben das ausliegende Liederheft zur Hand genommen und versuchen sich am schwäbischen Volkslied.

Festwirt Marcel Benz ist überwältig von der „Megabilanz“. Schon eine halbe Stunde nach Öffnung um 11 Uhr sei das Zelt voll gewesen, sagt er.