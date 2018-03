Tourismus Gästerekord ganz ohne „Event-Blase“

Ludwigsburg. / dgr

Mit dem Frühlingserwachen am 24. März startet Schloss Ludwigsburg in die neue Saison. Die Besucher können an dem Samstag bis Mitternacht die „Lange Nacht im Schloss“ genießen. Das Jahr steht unter dem Vorzeichen der Stadterhebung von Ludwigsburg vor 300 Jahren. Deshalb kooperiert der Landesbetrieb Staatliche Schlösser und Gärten (SSG), der das Schloss betreibt, mit der Stadt bei Veranstaltungen. So wird das Ludwigsburger Kinderfest auf dem Innenhof des Schlosses gefeiert. Eine Ausstellung erzählt Geschichten über das Schloss und zeigt Fotos von Räumen, die sonst nicht zu sehen sind.

2017 hat Schloss Ludwigsburg einen Umsatz von 1,5 Millionen Euro erreicht. Das ist ein Plus von 12,5 Prozent gegenüber 2016. 350 000 Besucher wurden gezählt. Die Rekordzahl sei mit Führungen erreicht worden. „Die Steigerung ist keine Event-Blase“, stellt SSG-Geschäftsführer Michael Hörrmann fest. Das Schloss wirke weit über die Region hinaus. Die Besucherzahl im Jubiläumsjahr 2004, als die Gründung vor 300 Jahren gefeiert wurde, sei um 50 000 Gäste übertroffen worden. Zum Besuchererfolg hätten laut SSG neue Angebote im Winterhalbjahr wie die Familienausstellung „Faszination Lego“ beigetragen. Das Finanzministerium erwartet, dass der SSG, der 60 Monumente des Landes verwaltet, eine Kostendeckung von 50 Prozent erreicht. Die Vorgabe sei übertroffen worden, teilt das Ministerium mit.